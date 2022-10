E! Entertainment, televiziunea dedicată fenomenului pop culture, difuzează emisiunea Watch What Happens Live with Andy Cohen de marți până sâmbătă, de la ora 1:00 am.

Programul de tip talk show, nominalizat la premiile Emmy®, care a fost difuzat de Bravo în Statele Unite ale Americii, este acum disponibil în România, la E!. Încă de la debutul din 2009, emisiunea a găzduit unele din cele mai mari nume din industria divertismentului, politică și pop culture. În rolul de prezentator și producător executiv se află Andy Cohen, iar ținta întrebărilor sale sunt cele mai mari nume de la Hollywood, printre care s-au numărat de-a lungul timplui: Hillary Clinton și Chelsea Clinton, Sarah Jessica Parker, Amy Schumer, Melissa McCarthy, Chrissy Teigen, Mary J. Blige, Ben Stiller, Patricia Arquette, Adam Scott, John Turturro, Bob Weir și Anderson Cooper.

Fie că au invocat dreptul de a nu spune nimic, fie că au făcut declarații spectaculoase, invitații au oferit momente memorabile în cei 13 ani de existență a formatului. Publicul E! se va bucura de interviuri savuroase cu Ashley Darby & Dr. Heavenly Kimes, Brittini Burton & Courtney Veale, Melissa Etheridge & Rachel Maddow, Kyle Richards & Chloe Grace Moretz și Noah Centineo & Aldis Hodge.

Andy Cohen a declarat: “Sunt extrem de încântat să pot aduce emisiunea Watch What Happens Live în fața unui public atât de numeros!”

Pregătește punga de floricele și Watch What Happens Live with Andy Cohen de marți până sâmbătă, de la ora 1:00 am, doar la E!