Scene emoționante la un azil de bătrâni din statul Montana, situat în nordul SUA. Bryan Adams a fost obligat să stea 14 zile în carantină, la vila lui din Canada după ce a făcut o călătorie în Regatul Unit. După ce a primit un test negativ pentru COVID-19, a sărit în mașină și a condus câteva ore până la Glacier National Park Resort, din Montana, unde îl aștepta mama lui, în vârstă de peste 85 de ani, notează click.ro.

Artistul Bryan Adams, în vârstă de 61 de ani, a stat 14 zile în carantină și nu și-a văzut mama timp de un an. Cântărețul canadian le-a dezvăluit fanilor că a fost nevoit să petreacă 14 zile în carantină, la domiciliu, din cauza pandemiei de COVID-19. Întrebat dacă a intrat în contact cu cineva contaminat sau dacă are vreun caz în familie, Bryan Adams a evitat să răspundă. El a punctat doar că îi este foarte dor de mama lui pe care nu a mai văzut-o încă dinainte să izbucnească pandemie de COVID-19. El s-a plâns că nu și-a văzut mama timp de un an și că a vorbit cu ea doar la telefon și prin videoconferințe.

