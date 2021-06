Mai bine de 80% dintre angajatori se plang de faptul ca gasirea oamenilor talentati devine o munca anevoioasa. De asemenea, ei sa plang de concurenta masiva si de lipsa lucratorilor calificati si experimentati.

Aceste lucruri obliga companiile sa investeasca, mai mult ca niciodata, in strategii de employer branding eficiente, capabile sa atraga si sa pastreze angajati talentati si valorosi. Firmele care nu isi vor schimba abordarea in ceea ce priveste gestionarea talentelor, vor avea mult de pierdut.

Prin urmare, necesitatea de a aplica noi metode de recrutare si pastrare a angajatilor a devenit stringenta, iar firmele trebuie sa investeasca in prezent atat in imaginea marcii, cat si in reputatia de bun angajator.

Iata cateva etape de baza care pot ajuta la imbunatatirea strategiei de employer branding.

Intelegerea importantei strategiei de employer branding

Cea mai buna cale pentru a intelege de ce este atat de importanta strategia de employer branding este sa gasesti un raspuns cat mai concludent la intrebarea: “De ce ar vrea un candidat sa lucreze pentru mine si nu pentru concurenta?”

Cu siguranta salariul poate fi un criteriu, dar nu pe termen lung. Pentru a-i atrage si a-i fideliza, angajatii au nevoie si de alte satisfactii decat cele financiare. Deseori ei isi doresc sa lucreze intr-o firma despre care s-au auzit lucruri bune si cauta un angajator care isi respecta personalul si se conduce dupa anumite valori.

De aceea, daca vrei sa atragi persoane talentate, este esential sa creezi o reputatie cat mai buna pentru firma, iar aceasta trebuie sa fie onesta si sa reflecte realitatea.

Permite angajatilor tai sa se exprime

Promovarea libertatii de exprimare a angajatilor, a calitatilor si punctelor lor forte, acceptarea diferentelor de opinii si dreptul la opinie sunt esentiale pentru a stimula creativitatea. De asemenea, sunt elemente cheie pentru motivarea lor si cresterea productivitatii.

Permitand angajatilor tai sa se exprime, ascultandu-le opiniile si tinand cont de ideile lor, ai sanse mari sa obtii cele mai bune rezultate. Oamenii lucreaza mult mai bine cand stiu ca sunt apreciati si ca ceea ce fac conteaza.

Acest lucru va promova imaginea ta de angajator bun si este o strategie esentiala pentru employer branding.

Ofera personalului si candidatilor cea mai buna experienta posibila

Internetul este un mijloc de propagare rapida a parerii pe care personalul tau o are despre compania la care lucreaza. Poti sa fii sigur ca aceste marturii influenteaza modul in care firma este perceputa de candidatii care cauta un loc de munca.

Prin urmare, daca angajatii tai au sau avut o experienta pozitiva in cadrul firmei, ai sanse mai mari ca imaginea ta de bun angajator sa fie pusa intr-o lumina favorabila.

Opiniile negative nu sunt bune pentru employer branding, iar angajatii nemultumiti nu vor avea retineri in a-si exprima opinii. Datorita canalelor de socializare, in scurt timp toata lumea va stii ce fel de angajator esti. De aceea, companiile trebuie sa isi trateze cu respect nu numai clientii, ci si angajatii.

Mai mult, asigura-te ca toti candidatii care aplica pentru un job disponibil in compania ta au parte de o experienta pozitiva. Poti face acest lucru prin inovarea si modernizarea procesului de recrutare.

Fii cu un pas inaintea concurentei

Daca vrei sa ai un employer branding puternic si atractiv, investeste in tehnici de recrutare moderne, anticipeaza ceea ce va urma si fii intotdeauna cu un pas inaintea concurentei. Daca nu vei face acest lucru, pe langa faptul ca risti sa pierzi din autoritate si reputatie, sansele de a atrage cei mai buni angajati se reduc dramatic, pentru ca ei se vor orienta catre alte companii care au un employer branding mai bine pus la punct decat tine.