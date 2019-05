Enel Energie și Enel Energie Muntenia, liderii pieţei de furnizare de energie electrică din România, anunţă atingerea numărului de două millioane de clienţi rezidenţiali pe piața concurențială de furnizare de electricitate.

,,Dublarea numărului de clienți de pe piața concurențială în mai puțin de un an reprezintă un moment important în viața companiei noastre. Am reușit să confirmăm încă o dată că suntem furnizorul preferat de români pe această piață și că strategia noastră de a-i plasa în centrul preocupărilor noastre prin oferte personalizate, care răspund nevoilor lor de consum, a fost una de succes. Am continuat să inovăm pentru a simplifica viața clienților noștri prin oferirea unor servicii cu valoare adăugată, într-un parteneriat pe termen lung, devenind un furnizor integrat de servicii de utilităţi,” a declarat Michele Abbate, Director General Enel Energie și Enel Energie Muntenia.

Produsele Enel au fost create pentru a îndeplini cerințele consumatorilor moderni, care doresc o interacțiune mai simplă cu furnizorul de energie. Pentru a facilita interacțiunea cu clienții, ofertele Enel sunt disponibile în orice moment, oriunde în România, iar clienții pot derula online toate operațiunile prin intermediul site-ului www.enel.ro.

Companiile de furnizare ale grupului Enel în România au intrat, de asemenea, pe piața locală de furnizare de gaze naturale pentru consumatorii casnici prin configurarea unor oferte care facilitează utilizarea și asigură predictibilitate pentru gospodării, oferindu-le beneficiul de a avea un singur furnizor atât pentru electricitate, cât și pentru gaze naturale. Această mișcare strategică a permis companiei să creeze pachete avantajoase pentru furnizarea de gaze naturale și energie electrică, oferind prețuri preferențiale și accesibile celor care aleg Enel ca furnizor principal pentru ambele servicii.

Astfel, Enel pune la dispoziția clienților rezidențiali o gamă variată de produse personalizate, asigurându-le previzibilitate prin intermediul prețului fix și o comunicare facilă cu furnizorul prin intermediul contului și aplicației mobile MyEnel. Puteți găsi mai multe detalii despre portofoliul de produse aici – https://www.enel.ro/content/enel-ro/enel-mun­tenia/ro.html pentru clienții Enel Energie Muntenia și aici – https://www.enel.ro/enel-energie/ro.html pentru clienții Enel Energie.

Compania s-a concentrat și asupra zonei serviciilor cu valoare adăugată, având oferte speciale precum Enel Asistență, Enel Asistență+ pentru electricitate și Enel Asistență Gaz și Enel Asistență Gaz+ pentru gaze naturale. Clienții beneficiază astfel de pachete de asistență tehnică pentru instalațiile interioare de utilizarea gazelor și electricității, reparații de lăcătușerie, reparații ale instalațiilor de încălzire a apei, verificare tehnică a instalației de gaz, intervenții de urgență la instalația de gaz și centrala termică, printr-o rețea de firme specializate, administrată de partenerul nostru EuropAssistance.

Având ca piloni principali în cadrul strategiei Enel transformarea digitală și concentrarea pe client, compania a reușit să implementeze soluții inovatoare pentru a asigura clienților accesul la servicii mai facil și mai rapid. Printre acestea, se numără aplicația pentru dispozitive mobile MyEnel – prin care clienții pot gestiona singuri relația cu furnizorul de energie electrică și gaze naturale, având posibilitatea să transmită indexul, să vizualizeze plățile, să acceseze istoricul facturilor, să plătească factura direct de pe telefonul mobil, să trimită sesizări furnizorului sau să obțină informații utile online și, prin intermediul facturii electronice, să aibă garanția că vor primi fiecare factură în cel mai scurt timp posibil.

Enel este o companie energetică multinațională, unul dintre liderii integrați pe piețele globale de electricitate, gaze naturale și energii din surse regenerabile. Enel este una dintre cele mai mari companii de utilități din Europa în ceea ce privește capacitatea instalată și EBITDA raportat. Grupul Enel activează în peste 30 de țări din lume, având o capacitate instalată netă de producție de energie de circa 90 GW. Enel distribuie electricitate și gaz printr-o rețea de peste 2,2 milioane de kilometri, are circa 73 de milioane de clienți casnici și companii în toată lumea, care reprezintă cea mai mare bază de clienți comparativ cu firmele europene din domeniu. Divizia de energii regenerabile Enel Green Power operează unități de producție cu o capacitate instalată de 43 GW din surse eoliene, solare, geo-termale și hidro în Europa, cele două Americi, Africa, Asia și Australia.

Enel România este unul dintre cei mai mari investitori privați în domeniul energetic, cu operațiuni în sectorul distribuției și furnizării de electricitate, dar și al producției de energie electrică din surse regenerabile, prezent pe piața din România din 2005. Enel are aproximativ 3.100 de angajați în România și oferă servicii unui număr de 3 milioane de clienți. Companiile E-Distribuție operează rețele cu o lungime totală de aproximativ 128.000 de kilometri în trei zone importante ale țării: Muntenia Sud (inclusiv București), Banat și Dobrogea, acoperind o treime din piața locală de distribuție, și dezvoltă un program de investiții pentru îmbunătățirea calității serviciilor, a siguranței și performanței rețelelor și implementarea pe plan local a standardelor de mediu ale grupului Enel. Enel Energie și Enel Energie Muntenia sunt importanți furnizori de energie în România, având în ofertă atât energie electrică și gaze naturale, cât şi servicii cu valoare adăugată (precum servicii de asistenţă, produse de iluminat, servicii de asigurare, aer condiționat etc).