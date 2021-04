Prima emisiune de obligațiuni a furnizorului de energie electrică și de servicii integrate pentru piața de energie electrică, Alive Capital, a început astăzi, 14 aprilie, tranzacționarea pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare al Bursei de Valori București (BVB), sub simbolul bursier ALV23. Fondurile atrase în urma plasamentului privat derulat în decembrie 2020 vor fi investite în zona de producere a energiei electrice din surse regenerabile.

Radu Hanga, Președintele Consiliului de Administrație al BVB:

„Ne bucurăm să susținem prin mecanismele de finanțare ale pieței de capital dezvoltarea segmentului de energie regenerabilă, unul important pentru piața de energie per ansamblu. Proiectele de generare a energiei din surse regenerabile, care implică și un necesar mare de capital, sunt parte a obiectivului de neutralitate a emisiilor la nivel mondial. Piața de capital locală demonstrează astăzi, prin această primă emisiune de obligațiuni Alive Capital, că are capacitatea de a susține investițiile în energia verde. Ne dorim să fim în continuare legătura între dezvoltatorii care pot construi sisteme de energie verde și resursele de capital pe care investitorii activi la BVB le au la dispoziție. Dinamica acestui început de an – opt emisiuni de obligațiuni corporative pe SMT și piața principală, precum și trei emisiuni de titluri de stat și listarea celor șase noi companii – demonstrează deschiderea investitorilor către noi idei de business, precum și volumul resursele de capital existente în piață.”

Giacomo Billi, Fondator și Președi nte al Consiliului de Administrație Alive Capital:

„Omenirea a început să conștientizeze faptul că expansiunea economică nu se poate baza decât pe energie regenerabilă, nepoluantă, care să asigure mediul necesar dezvoltării durabile societății noastre. Statele lumii au început să închidă capacitățile de producere a energiei electrice din surse poluante, iar cărbunele este prima sursă redusă drastic în aceast an. Decizia Alive Capital de a investi în acest sector se bazează pe convingerea că în viitorul apropiat, investițiile în noi capacități de producere a energiei din surse regenerabile vor fi semnificative, iar digitalizarea piețelor de tranzacționare a energiei electrice este deja o realitate. Instrumentele oferite de piața de capital sunt cele care vor conduce la consolidarea poziției noastre în domeniul energie verzi și la susținerea în continuare a rezultatelor economice pozitive, în beneficiul companiei și al investitorilor”.

Mihaela Stoica, Director General, Intercapital Invest:

„Orice companie din România cu intenție de creștere ambițioasă și planuri de dezvoltare ar trebui să ia în considerare listarea la Bursa de Valori București ca alternativă de finanțare. Listarea la bursă poate fi punctul culminant al unui obiectiv strategic pe termen lung și începutul unei noi etape în viața companiei, adusă în lumina reflectoarelor publice. Prin emisiuni de acțiuni sau obligațiuni listate la bursă, emitenții beneficiază de efectul de transmisie «acționari-deținători de obligațiuni» și au oportunitatea să câștige un grup stabilit de potențiali investitori. Emisiunea de obligațiuni ALV23 marchează intrarea companiei pe piața de capital din România, iar fondurile atrase sunt folosite pentru investiții în zona de producere a energiei electrice din surse regenerabile.”

Furnizorul de energie electrică și servicii integrate pentru piața de energie, Alive Capital, a listat astăzi, 14 aprilie, prima sa emisiune de obligațiuni corporative la Bursa de Valori București (BVB), pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare (SMT), sub simbolul ALV23. Debutul obligațiunilor la BVB a fost marcat prin deschiderea oficială a ședinței de tranzacționare de către Giacomo Billi (Fondator și Președinte Alive Capital), Mihaela Stoica (Director General Intercapital Invest) și Cătălin Nae Șerban (Președinte Intercapital Invest). Înregistrarea evenimentului poate fi urmărită pe canalele de social media ale BVB (Facebook și YouTube).

Fondurile au fost atrase la finele anului 2020 în cadrul unui plasament privat realizat cu sprijinul Intercapital Invest, Consultantul Autorizat care a asistat și admiterea la tranzacționare a obligațiunilor la bursă, și urmează să fie investite în zona de producere a energiei electrice din surse regenerabile și în zona de suport tehnic a activităților de servicii integrate, aferente producerii și vânzării de energie electrică. Emisiunea are o valoare nominală de 10 milioane lei și cuprinde 100.000 de obligațiuni, cu o valoare nominală de 100 lei/obligațiune, cu maturitate de 3 ani și o dobândă de 8% per an, plătibilă semestrial.

Alive Capital are o experiență de aproape 9 ani în domeniul energiei. De la înființare și până în 2020, compania a derulat activități specifice de „assets management” specifice producătorilor de energie electrică din surse regenerabile. Din 2016, după obținerea licenței de furnizare a energiei electrice emisă de Agenția Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), Alive Capital participă pe piețele centralizate de energie electrică administrate de Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale din România (OPCOM). Din anul 2019 este licențiată de către ANRE ca furnizor de gaze naturale, iar de la începutul anului 2021 are licență de exploatare comercială pentru o capacitate de producere a energiei electrice din sursă fotovoltaică.

Energia electrică din portofoliul furnizorului Alive Capital aferentă anului 2019, a fost formată din 55,27% din sursă convențională și 44,73% din sursă regenerabilă. La finalul anului 2020, Alive Capital gestiona 477 MW instalați în capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile distribuite pe întreg teritoriul României (centrale electrice fotovoltaice, eoliene, biomasă și microhidrocentrale electrice), ceea ce reprezintă aproximativ 9,3% din totalul capacității E-RES din România.

Compania a încheiat anul 2020 cu o cifră de afaceri de 219,6 milioane lei și un profit net de 13,7 milioane lei. Veniturile companiei sunt generate din trei linii principale de activități: comercializarea energiei electrice generează 78,5% din venituri, gestionarea activelor 13%, iar furnizarea energiei electrice 7,5%. Alte două noi linii de business, furnizarea de gaze naturale și monitorizarea centralelor electrice din surse regenerabile au generat 0,09%, respectiv 0,03% din venituri.

Fondatorul Alive Capital și președinte al Consiliului de Administrație, Giacomo Billi, deține 99,5% din acțiunile societății, diferența de 0,5% fiind deținută de Alive Energy SRL.