Directoarea Alianței Franceze din Suceava, lectorul universitar doctor Mariana Șovea, a declarat, la Radio Top, că la nivelul județului s-a încercat o alternare a limbii franceze cu limba engleză ca primă limbă străină studiată în învățămîntul preuniversitar. Universitara a afirmat că a fost o politică a Inspectoratului Școlar și speră ca aceasta să nu fie abandonată. Mariana Șovea a mai spus că engleza este prima limbă străină studiată de elevii români, iar pe locul 2 este limba franceză. Potrivit directoarei, peste 1,2 milioane de elevi români studiază franceza, din care aproximativ 300.000 ca primă limbă străină. Mariana Șovea a adăugat că și limba germană are un trend ascendent. Profesoara a arătat: „Într-adevăr, limba germană este foarte promovată și foarte încurajată în ultimul timp și sînt multe licee care au ales să facă secții de germană. Eu nu promovez limba franceză împotriva altei limbi. Limba franceză este foarte integratoare”. Pe de altă parte, Mariana Șovea a declarat că USV are încheiate foarte multe acorduri Erasmus cu principalele universități din Franța, precum cele din Paris, Angers și Marsilia. Stagiul de pregătire pentru studenții de la Franceză este de 6 luni și poate fi prelungit pînă la un an.