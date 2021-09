În această zi a anului 1419, asasinarea perfidă a ducelui de Burgundia a aruncat Franța în haos, lăsând-o lipsită de apărare în fața trupelor invadatoare ale lui Henric al V-lea al Angliei.

Franța era sfâșiată de rivalitatea încrâncenată dintre burgunzi și armagnarzi, două clanuri feudale care luptau, fiecare, pentru a-i smulge puterea regelui nebun al Franței, Carol al VI-lea. Burgunzii erau conduși de formidabilul lor duce, cunoscut sub numele de Ioan Neînfricatul datorită vitejiei sale. Atuul lor era reprezentat de regele nebun Carol, pe care practic îl țineau ostatic.

Însă armagnarzii îl aveau ostatic pe fiul în vârstă de șaisprezece ani al regelui, delfinul Carol. Iar în nordul Franței, în fruntea unei armate puse pe pradă, se afla deja regele Henric al V-lea al Angliei, care revendica tronul Franței ca parte a moștenirii sale.

Conștientizând pericolul englez, burgunzii și armagnarzii s-au înțeles într-un târziu să se întâlnească, pentru a ajunge la un acord cu privire la împărțirea puterii. În data de 10 septembrie, Ioan Neînfricatul și tânărul delfin s-au întâlnit la Montereau, lângă un pod care traversează Sena, la aproximativ 64 de kilometri de Paris.

Delfinul Carol, înconjurat de gărzile sale personale, se afla deja pe pod la sosirea ducelui Ioan. Ducele a îngenuncheat ca să-și dovedească supunerea, însă ridicându-se, a șters cu mâna garda sabiei ca din întâmplare, cu o mișcare pe care una dintre gărzi a considerat-o amenințătoare. „Îndrăznești să pui mâna pe sabie în prezența stăpânului meu, delfinul?”, a strigat soldatul. Imediat, un alt nobil armagnard, Tanneguy du Châtel, l-a lovit în plină față pe Ioan cu o toporișcă, iar ducele s-a prăbușit mort pe pod.

Gărzile l-au luat imediat de acolo pe delfinul speriat, paralizat de șoc.

Cel mai puternic om din Franța fusese asasinat, urmarea sigură fiind haosul. Temându-se pentru viețile lor și dornici de răzbunare, burgunzii au semnat imediat o alianță cu regele englez, opt luni mai târziu francezii fiind obligați să semneze Tratatul de la Troyes, prin care Henric avea să o ia de soție pe fiica regelui Carol și să devină moștenitorul tronului Franței.

După cum spunea ulterior un stareț din Dijon, cuvinte devenite celebre: „Englezii au pătruns în Franța prin gaura din capul ducelui de Burgundia”.

Tot la 10 septembrie:

1813: Comandantul american Oliver Hazard Perry îi învinge pe britanici în bătălia de la lacul Erie.

1823: Revoluționarul sud-american Simón Bolívar este numit președinte în Perú.

1898: Pe un cheu din Geneva, un anarhist italian o înjunghie mortal pe Elisabeta de Bavaria (Sisi), soția împăratului Austriei, Franz Joseph.

Geo Alupoae, critic de teatru.