Un enoriaș sucevean s-a arătat revoltat că nu a fost lăsat să intre în biserică la slujbă cu căruciorul în care dormea bebelușul. El a sesizat situația arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic. ”Părinte Calinic, am o întrebare: poate cineva de pe pământul acesta să ne îngrădească accesul în Casa Domnului? Suntem oameni normali, cu nevoi și bucurii, dar ce s-a întâmplat astăzi, …., în ….., la ….. ridică un mare semn de întrebare. Eu cu soția, un copil de 4 ani și cu încă unul de 4 luni în căruț de copii, ne-a fost îngrădit accesul în biserică. Doar dacă iau copilul în brațe. Atât. Dacă nu, nu pot intra. Am explicat că voi sta într-un colț să nu deranjez, copilul dormea în căruț, îl trezeam, era mofturos, plângea și deranjam, am încercat să evit toate acestea doar să luăm parte la slujbă. De ce nu era permisă intrarea? Murdărim covoarele cu roțile căruțului. De parcă aveam de dat ture prin biserică. Cel de la intrare, ce vinde lumânări, fiind foarte vehement, împreună cu o altă femeie ce îi ținea companie, ne-a apostrofat continuu și mai, mai să pună și mâna pe căruțul de copil să-l tragă afară. Numele lui este …….Am intrat în biserică, am mers în primul colț din spate și am stat împreună cu familia. Ne-am spus rugăciunea, apoi am plecat pentru că pur și simplu nu puteam răbda asemenea comportament și nu puteam trece peste asta. Noi ca noi, dar copiii? Ce vină au că nu pot merge, că plâng? S-a ajuns ca un muritor să condiționeze intrarea în Casa Domnului? Având și o atitudine foarte agresivă. Greu de spus că voi mai merge acolo, atâta vreme cât acel individ se regăsește prezent.”, a scris enoriașul.

”Contactându-l pe părintele paroh, sfinția sa a oferit următorul punct de vedere: „Referitor la nedorita întâmplare, vă aduc la cunoștință că am discutat cu domnul consilier …. despre cele întâmplate, care mi-a explicat următoarele: În timpul slujbei de ieri au venit soții …. la biserică cu cei doi copilași, unul mai mare aflat în grija mamei, iar celălalt mai mic, în cărucior, purtat de tată. Dumnealor au intrat în pridvorul bisericii, unde se afla și domnul …. și, dorind să meargă mai în față cu tot cu cărucior, au fost rugați de domnul …. să lase căruciorul în pridvor, să ia copilașul în brațe, iar mai apoi să intre în biserică pentru a se închina. Într-adevăr, motivația acestui fapt a fost, în primul rând, pentru a nu se lăsa urme de mizerie atât pe covoare, cât și pe marmură, dar mai ales pentru a nu deranja pe ceilalți credincioși participanți la Sfânta Liturghie. Din cauza acestei rugăminți, în special tatăl, domnul …., a fost foarte deranjat, fapt ce l-a determinat să adreseze cuvinte de „amenințare” la adresa domnului consilier. Mai mult, sfidând rugămintea domnului …., a intrat în pronaos cu căruciorul, a stat câteva minute, după care a ieșit, din păcate supărat și tulburat! În acest sens, pot spune că am mai întâmpinat situații în care au intrat mame cu cărucioarele în biserică însă, după ce le-am explicat frumos că nu este potrivit lucrul acesta, tocmai pentru a nu se crea tulburări, au înțeles și astfel reușisem să oprim „practica” aceasta … până ieri, din păcate! De altfel, sunt mulți credincioși care aduc copiii la biserică pentru a fi împărtășiți și lasă cărucioarele la intrare în biserică.” Nădăjduim că în viitor nu vor mai apărea astfel de situații neplăcute”, a răspuns IPS Calinic.