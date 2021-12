Suceveanca abuzată în copilărie și care vrea acum să se călugărească însă nu este primită în mănăstiri cere din nou ajutorul arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic. De data asta femeie îi cere înaltului prelat să-i recomande o mănăstire în care să fie primită. A fost refuzată elegant.

”Nu am trimis și nici nu am oprit pe cineva să meargă la mănăstire și nici nu am recomandat cuiva la care mănăstire să meargă. Astfel, nu vă rămâne decât să încercați, și acolo unde veți fi primită, acolo să rămâneți”, i-a răspuns IPS Calinic.