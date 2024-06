Un preot dintr-un sat sucevean este acuzat de o enoriașă că a certat-o pentru că a venit cu blid la cimitir. ”Cum este posibil ca … să îmi întrebe soția ce caută la cimitir cu blid? Scoateți-l din …, mutați-l în altă parte, aduceți altul, mai rău ca acesta, dar să fie cu respect față de lumea din sat. Nu cred că are el voie să facă legea cine să meargă la răposați la cimitir și cine să nu meargă și că el nu dă voie cu coroane în cimitir, pe cruci, de când e moda aceasta. …”, i-a scris soțul femeii arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic.

”Sesizarea dumneavoastră a fost trimisă spre cercetare inspectorului bisericesc”, a răspuns IPS Calinic.