Enoriașii dintr-o parohie suceveană sunt supărați că la slujbele de duminică preotul vine cu coșulețul ca să strângă bani de la oameni în condițiile în care ei își plătesc contribuțiile anuale la biserică pentru care primesc chitanță. Oamenii i-au scris arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, rugându-l să ia măsuri. ”De două duminici, suntem puși în situații jenante de către părintele … de la Parohia … din …, prin faptul că atunci când iese cu cădelnița, ia și un coșuleț și strânge bani de la oamenii din biserică. Or, părintele paroh împreună cu Consiliul Parohial au hotărât clar să nu se strângă discus, să nu se ia bani pentru spovedanie, iar la cult s-a stabilit ca suma să fie opțională, fiecare dă cât poate. Așa cum am menționat mai sus, suntem puși în situații jenante de către părintele coslujitor …. Ne trezim cu coșulețul în față ca să punem bani. De multe ori, nu avem bani la noi. Când luam pensia, dăm bani la biserică, ni se eliberează chitanță și este totul în regula. Nu trebuie să ne impună nimeni să dăm bani. Dacă întârziem la slujba Sfintei Liturghii, nu mai mergem cu pomelnicul la altar, ca să nu deranjăm, așteptăm ca atunci când trec preoții cu cădelnița să le dăm în mână pomelnicele, tămâia, lumânările, darurile pe care le avem pentru altar. Nu vrem să vină preotul cu coșul după bani. Deja s-a depășit limita bunului simț. Vă rog să analizați situația relatată și să dispuneți în consecință. În speranța că duminica viitoare nu va mai veni părintele … cu coșul după bani, vă mulțumesc anticipat”, au scris enoriașii.

”În urma discuției cu autoritatea bisericească din zonă, mi s-a transmis că la Parohia „Sfântul Ilie” din Rădăuți era obiceiul ca în cadrul slujbelor, mai cu seamă în cadrul Sfintei Liturghii, în timpul cădirilor, credincioșii să dea preotului diferite daruri (tămâie, cărbuni, lumânări, pomelnice etc.), pe care părintele obișnuia să le strângă în poala felonului. Uneori, aceste daruri fiind mai multe, s-a convenit ca să se folosească un coșuleț în care credincioșii să pună aceste jertfe pentru Sfântul Altar, evitându-se astfel folosirea veșmântului preoțesc. Desigur, potrivit ar fi ca darurile respective să fie duse de credincioși direct la Sfântul Altar. Cum uneori se întâmplă ca ei să ajungă după începerea Sfintei Liturghii, pentru a nu deranja slujba, așteaptă ieșirea preotului la cădire pentru a oferi prescura și pomelnicele lor”, a răspuns IPS Calinic.