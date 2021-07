PS Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților explică la rubrica ”Răspunsul ierarhului” de ce predicile sale nu au mai apărut pe pagina de YouTube a Arhiepiscopiei. Asta în urma unei întrebări adresate de un enoriaș.

Întrebare mireanului: „Înaltpreasfinția voastră, a fost o vreme în care aproape în fiecare duminică și sărbătoare, se posta pe pagina de YouTube a Arhiepiscopiei predica Preasfințitului Părinte Episcop Damaschin. Însă de ceva timp nu mai apar aceste predici în mediul online. Era o adevărată binecuvântare pentru noi, credincioșii care urmărim și dorim să ascultăm cuvintele de învățătură ale ierarhilor noștri. Predicile Înaltpreasfinției voastre sunt prezentate în format scris, însă cele ale Preasfințitului nu mai apar în mod frecvent în mediul online. De ce oare? Mulțumesc anticipat pentru răspuns și vă rog din suflet să-mi iertați îndrăzneala!”

Răspunsul PS Damaschin:

Stimate domnule!

1. Este o bucurie să aflăm că sunt credincioși care doresc să citească sau să asculte predici ale ierarhilor din eparhie și că urmăresc periodic aparițiile acestora în mediul online. 2. Pagina de YouTube a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților a fost totdeauna deschisă în a găzdui predici înregistrate în format video, fie ale Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic, fie ale episcopului-vicar. În plus, sunt transmise pe această pagină, în format audio, și cuvintele de învățătură ale tuturor clericilor desemnați a ține predica duminicală sau în sărbători la Catedrala Arhiepiscopală, atunci când cei doi ierarhi nu slujesc aici. 3. În ultimul timp, înmulțindu-se solicitările pe teren, am slujit mai puțin la Catedrală și mai mult în diferite biserici de mir sau de mănăstire, din încredințarea și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Calinic. Cum activitățile pastorale, culturale, misionare sau de altă natură sunt multe în eparhie, echipa media a Arhiepiscopiei nu poate acoperi întreg arealul. În plus, când slujește chiriarhul, este de la sine înțeles că fotoreporterul și cameramanul trebuie să pregătească materialul foto-video la acel eveniment, material care va fi postat atât pe pagina de internet și pe canalul YouTube ale Arhiepiscopiei, cât și va fi trimis pentru jurnalul de știri de la TrinitasTV. 4. La evenimentele importante unde este delegat episcopul-vicar de către chiriarh, echipa media a realizat materiale deosebite, care pot fi regăsite în mediul online. În plus, unele înregistrări făcute de profesioniști media alții decât cei de la Centrul Eparhial (de amintit aici materialele video realizate la Mănăstirea Putna) au fost preluate și pe canalul oficial al Arhiepiscopiei. Pentru că ținem la calitate, nu putem însă prelua pe canalul oficial de YouTube înregistrări ale predicilor făcute cu echipament neprofesional sau de către persoane fără experiență suficientă în domeniu, deși buna lor intenție nu poate fi contestată. 5. Când Sectorul Comunicare, Media și Relații Publice va dispune de o echipă mai numeroasă, cu siguranță și evenimentele din eparhie vor fi reflectate într-o și mai mare măsură și atunci predicile în format video ale episcopului-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților vor fi postate într-o ritmicitate mai susținută, inclusiv pe canalul de YouTube al Arhiepiscopiei.