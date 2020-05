Episcopul Macarie Drăgoi al Europei de Nord rememorează într-o postare pe o rețea de socializare momentul în care împreună cu arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Pimen, a urcat în Munții Rodnei. Se întâmpla în 2015. ”Privesc cu multă emoție aceste fotografii cu Părintele nostru Arhiepiscop Pimen pe care tocmai le-am primit de la un frate binevoitor. Eram în 4 iulie 2015 și Bunul Dumnezeu ne-a dat prilejul să urcăm, împreună, pe Munții Rodnei, apoi ne-am întors pe crestele Munților Suhard. Am ajuns la răscrucea de sus din Munții Rodnei având în fața ochilor, de-o parte, ținuturile năsăudene, iar, de cealaltă, ținuturile bucovinene. Câtă frumusețe! Câtă lărgime! Și cât dor al inimii…Iar acum, Preaiubite Părinte Arhiepiscop Pimen, ați urcat să Vă odihniți la Cel Care luminează minunat din munții cei veșnici, spre tulburarea tuturor celor nepricepuți la inimă (Psalmul 75, 4-5) care au denigrat până și înmormântarea Înaltpreasfinției Voastre.

Să mijlociți, acolo, sus, și pentru noi, Părinte Arhiepiscop Pimen! Cu dor nestins, întru nădejdea Învierii”, a scris episcopul Macarie.