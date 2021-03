Un incendiu a fost stins la timpla o stație de carburanți din municipiul Suceava. Începutul de incendiu s-a produs la panoul de afișare a preturilor, la o statie de carburant de pe Bulevardul 1 Decembrie 1918. ”Flăcările au fost localizate de către un angajat al societatii respective, până la sosirea echipajelor de pompieri. Nu au fost probleme deosebite”, a relatat purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, Alin Găleată.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating