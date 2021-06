Comemorarea eroilor neamului a fost făcută ca la carte în comuna suceveană Cornu Luncii. Primăria în colaborare cu Filiala Suceava a Asociației Cultul Eroilor ”Regina Maria”, cu școlile și cu parohiile din comună au organizat depuneri de coroane de flori la toate monumentele de pe raza localității și anume Brăieşti, Băişeşti, Cornu Luncii, Sasca Mică, Şinca, Sasca Mare și Păiseni. La omagierea eroilor au fost prezenți zeci de localnici cu mic cu mare mulți îmbrăcați în costume populare dar și cadre militare din Timișoara, Vatra Dornei, Suceava și Fălticeni.

La fiecare monument al eroilor elevi talentați din comună au prezentat scurte programe artistice cu poezii și cântece patriotice care au însuflețit atmosfera. Momente deosebite s-au consumat la Panteonul Eroilor din satul Cornu Luncii și la monumentul sublocotenentului (post-mortem) Ioan Grosaru, ”eroul poet de la Păiseni”, căzut la datorie în Irak în urmă în urmă cu 12 ani dar și a altor 31 de eroi români căzuți în teatrele de operații din Irak și Afganistan pentru apărarea păcii internaționale.

”Diplomă de excelență” pentru primarul Gheorghe Fron

”An de an noi comemorăm cu mult drag eroii comunei noastre din cele nouă sate și întotdeauna alături de noi este Armata Română. Țin să-i felicit pentru că au venit de departe de la Timișoara, de la Vatra Dornei, de la Suceava și Fălticeni. Comuna noastră a devenit un etalon pentru comemorarea și cinstirea eroilor neamului eroi care s-au jertfit ca noi să avem o țară și un viitor. Mulțumim domnului prim vicepreședinte al Cultului Eroilor, Dumitru Davidel care an de an este alături de noi și domnului director al Direcției Județene de Tineret și Sport, Daniel Davidel”, a transmis Gheorghe Fron, care a venit îmbrăcat în costum popular tradițional.

Preoții parohi, directorii de școli, cadrele militare dar și elevii și localnicii merituoși au primit diplome din partea Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria” și a Direcției Județene de Tineret și Sport. ”Diplomă de excelență” a primit și primarul Gheorghe Fron ” în semn de recunoaștere a bunei colaborări și sprijinirii efective a Filialei Suceava a Asociației Cultul Eroilor ”Regina Maria” conform devizei ”Neamul este etern prin cultul eroilor”.