Andreea Marin și Top Line au dat startul înscrierilor pentru cea de-a patra ediție a mișcării #NuExistăNuSePoate. 14 persoane din toate colțurile țării vor putea deveni ambasadorii campaniei și să aibă parte de o transformare minte-trup-suflet gratuită în următoarele luni. În premieră, anul acesta eroii din prima linie a luptei contra COVID-19 vor avea prioritate în procesul de selectare. În această categorie intră, printre alții, medici, asistente, pompieri, polițiști, angajați ai magazinelor și ai firmelor de curierat care muncesc în această perioadă pe teren, expuși riscurilor.

Cei 14 ambasadori, femei și bărbați deopotrivă, vor avea parte de suportul specialiștilor din industria de înfrumusețare și well-being pentru a obține transformarea mult-dorită, atât din punct de vedere fizic, cât și emoțional.

Astfel s-a întâmplat, în anii precedenți, cu zeci de ambasadoare ale mișcării, femei de diverse vârste, profesii și situații de viață, care și-au manifestat dorința de a face parte din campanie și au fost selectate pe baza motivației exprimată în emailurile de înscriere.

Și anul acesta, cei 14 ambasadori vor putea urma plan personalizat de tratamente faciale și corporale neinvazive în saloanele partenere Top Line din apropierea domiciliului lor, vor folosi acasă produse cosmetice profesionale ale unor mari branduri internaționale, distribuite de Top Line, vor avea suportul unor nutriționiști, antrenori de sport sau yoga, totul pentru a avea parte de transformarea în mai bine de care au nevoie.

Perioada de înscriere durează o lună, iar, în funcție de contextul relaxării restricțiilor autorităților, vor putea începe seria de tratamente profesionale în saloanele partenere Top Line. Totul, concomitent cu sprijinul online al specialiștilor.

“Am dat startul înscrierilor pentru ediția a patra a campaniei #NuExistăNuSePoate în care deschidem cu drag ușile nu doar femeilor, ci și bărbaților care vor o schimare în bine și, mai ales, celor aflați în linia întâi a luptei contra COVID-19. Acestea merita respectul și sprijinul nostru în momente dificile din prezent, au meserii cu mare expunere, fac sacrificii și sunt în imposibilitatea de a sta acasa protejându-se alături de cei dragi. Campania noastră îi aplaudă și își dorește să îi onoreze, oferindu-le prioritate către șansa schimbării în bine pe care o plănuim ”, declară Andreea Marin.

Top Line, lider în România în distribuția de tehnologie și produse profesionale de înfrumusețare, va asigura, alături de inițiatoarea proiectului, Andreea Marin, infrastructura necesară pentru ca cei 14 ambasadori să beneficieze de transformarea dorită.

„Anul acesta avem alături mai multe clinici și saloane pe tot teritoriul țării. Vom oferi tot ce avem mai bun și mai avansat tehnologic pentru ca cele 14 persoane alese a fi ambasadori #NuExistăNuSePoate să ajungă la targetul dorit. Fiecare va primi un plan personalizat de tratamente, urmate atât în saloane cât și acasă, pentru rezultate rapide și de durată, în funcție de necesități: pierdere în greutate, remodelare corporală, întinerire neinvazivă, îmbunătățire a aspectului pielii. Se întâmplă des ca, indiferent că facem sport și mâncăm sănătos, organismul nostru să nu mai obțină rezultatele dorite. Este un blocaj care poate fi rezolvat cu ajutorul tehnologiilor din centre și saloane. Așa am procedat în fiecare an și am ajutat zeci de doamne să ajungă în cea mai bună formă a lor, cu rezultate vizibile și măsurabile. Acestea ne-au mărturisit că viața lor s-a schimbat radical în bine, au devenit mai încrezătoare în forțele proprii, au învățat să se iubească mai mult și astfel să ofere mai departe iubire celor dragi. Nu este deloc un moft să te îngrijești de aspectul tău estetic! O poți face la orice vârstă, cu orice buget, important este să apelezi la specialiștii din centre și saloane, să le explici ce îți dorești și să primești astfel un plan conform nevoilor tale”, declară Diana Baicu, Director General Top Line.

Cum au loc înscrierile

Perioada de înscriere durează o lună, timp în care cei care își doresc să intre în campanie trebuie să urmeze pașii următori:

1. Să trimită un email la nuexistanusepoate@topline.ro în care să explice, cât mai convingător, de ce vor să aibă parte de transformarea estetică în campania din acest an. Este necesar ca motivația să fie convingătoare. 2. În același email să atașeze cel puțin două fotografii recente, în care apar în plan întreg și plan apropiat, fără filtre ori alte corecturi, astfel încât specialiștii să analizeze situația corectă din punct de vedere estetic. 3. Să atașeze o înregistrare video scurtă în care transmit motivația de participare în campanie. 4. Să includă datele de contact (Nume, prenume, adresă de email, localitate, telefon, link-uri ale paginilor personale de socializare).

„A fi ambasador înseamnă să împartășești cu comunitatea ta, oricat de mică ar fi în prezent, experiența transformatoare prin care treci. Viața amsadoarelor din trecut s-a schimat foarte mult în ine. Au devenit modele de urmat pentru persoane din întreaga țară, și nu numai. Este important și de știut că vom avea nevoie să ne întâlnim în câteva weekend-uri la București, astfel că va fi necesar să aveți un program flexibil în următoarele luni. La finalul campaniei, vara aceasta, ne vom întâlni inclusiv acasă la mine pentru a sărbători împreună transformarea minte-trup-suflet de care ați avut parte”, declară Andreea Marin.

Noi pachete de îngrijire intensivă pentru acasă #NuExistăNuSePoate

Cu ocazia startului înscrierilor pentru ediția din acest an, au fost lansate patru pachete speciale cu produse cosmetice ce pot fi folosite de oricine acasă. Acestea conțin produse profesionale cu efect intensiv pentru anumite scopuri estetice.

Kit Intensiv Antiage – Regenerare – Lifting – Fermitate (345 lei)

Pentru o piele hidratată, mereu tânără. Program intensiv de 30 zile, după care tenul este hidratat, regenerat și luminos.

1. Mary Cohr Mousse Nettoyante Ecobiolgy 150ml 2. Dermia Solution Element Protector 50ml 3. Dermacte Reparateur Intensif Yeux 15ml

Kit Intensiv Anticelulitic și Slăbire (195 lei)

Gomaj și cremă termoactivă anticelulitică care ard depozitele de grăsime și reduc aspectul de coajă de portocală a pielii. Urmat zilnic, timp de 30 zile, are efect de slăbire și anticelulitic.

1. Guinot Gommage Peau D’Orange 200ml 2. Anesi Crème Lipoaminocel 500ml

Kit Intensiv de Fermitate și Slăbire (195 lei)

Două produse puternic concentrate pentru fermitate și reconturare corp, într-un program intensiv pentru 30 zile.

1. Mary Cohr Doux Gommage Corp 400ml 2. Anesi Crème Aminofirm 500ml

Kit Intensiv Hidratare si Regenerare (345 lei)

Program intensiv de 30 zile, după care tenul este hidratat, regenerat și luminos.

1. Mary Cohr Mousse Nettoyante Ecobiolgy 150ml 2. Dermia Solution Element Protector 50ml 3. Dermacte Reparateur Intensif Yeux 15ml

Noile pachete sunt disponibile pe www.toplineshop.ro și, în curând, în magazinele și saloanele partenere Top Line din țară.

Le Secret de Ma Nuit

Academie Scientifique de Beaute Paris, una din cele mai mari companii din industria de frumusețe din lume, în parteneriat cu Top Line, distribuitorul oficial în România, au creat o cremă de noapte personalizată pentru Andreea Marin, cunoscându-i particularitățile tenului și nevoile de îngrijire ale acestuia.

Este numita Le Secret de Ma Nuit (n.r. Secretul nopții mele), o cremă de noapte regenerantă și hidratantă, cu uleiuri esențiale de trandafiri ce oferă tenului luminozitate.

Produsul a fost personalizat cu fotografia și semnătura vedetei și va fi disponibil în curând în România pe www.toplineshop.ro și în magazinele și saloanele partenere Top Line din țară. În plus, ambasadorii campaniei #NuExistăNuSePoate din acest an vor folosi crema ca produs de îngrijire a tenului în procesul de transformare estetică din următoarele luni.

#HelpingIsBeautiful

Top Line a inițiat în luna martie campania de implicare socială, Helping is beautiful, donând produse în valoare de 30.000 de euro campaniei Prețuiește Viața pentru a ajuta autoritățile în lupta contra COVID-19.

În plus, compania va dona 1% din vânzările online din această perioadă campaniei inițiată de Fundația Prețuiește Viața.

Proiectul are scopul de a strânge donații prin SMS pentru achiziționarea de produse necesare celor implicați în lupta cu epidemia Coronavirus: consumabile, echipamente sau produse destinate categoriilor vulnerabile de oameni, medicilor, personalului medical din linia întâi sau instituțiilor medicale/de îngrijire a bolnavilor sau bătrânilor.