Autoritățile rădăuțene au depus o coroană de flori la monumentul eroilor germani din cimitirul municipal. Evenimentul a marcat Ziua Națională de Doliu în Germania, în care se comemorează soldații care s-au jertfit în cele două războaie mondiale. Din cauza crizei sanitare, acțiunea s-a desfășurat într-un cadru restrîns. Au participat primarul Rădăuților Bogdan Loghin, viceprimarul Ciprian Țarevici, consilierul local Radu Munteanu, șeful Comitetului Local pentru Situații de Urgență, Păunel Andrusceac și reprezentanți ai poliției locale. Primarul Loghin a afirmat: „Potrivit legii 379/2003 de înființare a Cultului Eroilor din România, avem obligația de cinstire a soldaților înmormîntați în România, indiferent de naționalitatea lor”.

