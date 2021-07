Suceveanul Ciprian Sfichi polițistul erou care în anul 2017 a fost victima unui atac cu sabie în timpul unei percheziții pe care o desfășura alături de coleii lui de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale – IPJ Suceava, continuă cu îndârjirea care l-a caracterizat ca polițist și ca om lupta pentru o recuperare fizică cât mai deplină.

Pe lângă miile de ore de fizioterapie, kinetoterapie, intervenții chirurgicale și tratamente medicamentoase, Ciprian găsește loc în viața lui și pentru momente în care să fie aproape de marile lui pasiuni: Poliția și Sportul.

Marți, în mod simbolic, Ciprian a făcut câtiva pași alături de maratonistul Dănuț Cernat, un polițist care aleargă în toată România dar și în străinătate la competiții dar și pentru promovarea și sprijinirea unor cauze umanitare.

”Marti, eroul polițist și campionul maratonist au dat valoare unui traseu de alergare dificil în pădurile Bucovinei și au arătat că voința și valorile reale înving. Mulțumim Dănuț pentru inițiativă și efortul depus! Felicitări Ciprian! Suntem alături de tine în ,,maratonul” zilnic pe care îl ai cu viața!”, au transmis polițiștii suceveni prin vocea purtătorului de cuvânt al IPJ Suceava, Ionuț Epureanu.