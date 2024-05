O mulțime de vedete de la Hollywood sunt destul de scunde, dar este greu să ne dăm seama, deoarece sunt îmbrăcate și filmate în așa fel încât să pară mult mai înalte. Tocurile cu platformă și îmbrăcămintea croită fin ajută la înșelarea ochiului. Pe ecran pot părea și mai înalte decât în ​​realitate, deoarece camera le filmează din anumite unghiuri.

Eva Longoria – 1.55 m înălțime

Actrița mexicano-americană Eva Longoria (49 de ani) are doar 1.55 m înălțime, fiind una din cele mai mici de statură actrițe de la Hollywood. Chiar și așa, ea e considerată una dintre cele mai frumoase și mai talentate dive din industria cinematografică. Vedeta, care deține o avere de 80 de milioane de dolari, a cunoscut celebritatea pentru rolul ei din „Neveste Disperate”. Și de-a lungul timpului, accentul nu s-a pus pe înălțimea ei, ci mai degrabă cât de grozav continuă să arate.

Kim Kardashian – 1.57 m înălțime

Kim Kardashian (43 de ani), care o joacă pe Siobhan Corbyn în cel de-al 12-lea sezon al serialului de succes „American Horror Story”, este minionă, deși îi place să cocheteze cu modellingul. Kim, care are o avere de 1,7 miliarde de dolari, e mult mai scundă decât sora ei mai mică, Kendall Jenner – care e manechin și are o înălțime de 1,80 m. Bruneta are o înălțime de doar 1.57 m, însă a prezentat pe podium pentru celebrul brand Balenciaga.

„Am învățat că există câteva trucuri de stil foarte bune pentru fetele scunde ca mine. Sunt simple și fac toată diferența. — Nu toată lumea este Kendall! Nu este un secret că port tocuri 99% din timp.”, a spus Kim în 2016, potrivit click.ro.

Sursa foto: Facebook

