In perioada 2020 – 2025 se asteapta o crestere de peste 23% in piata cladirilor inteligente. Acest lucru este explicat de preocuparile tot mai mari pentru consumul energetic si initiativele guvernamentale tot mai intense in sfera infrastructurii inteligente. Toate aceste tendinte si cresteri se vor reflecta untr-un mod benefic si in sfera de administrare imobile, care va deveni mai facila si mai performanta, generand cresterea valorii cladirilor si prelungind durata lor de viata.

Situatia actuala in piata cladirilor inteligente

In prezent, piata cladirilor inteligente este cat se poate de fragmentata, ea fiind dominata de prezenta unor jucatori consacrati la nivel mondial. Se estimeaza, insa, ca adaugarea tehnologiei moderne si a solutiilor inovatoare care vor optimiza consumul energetic, va schimba radicala situatia. Vanzatorii se concentreaza in principal pe aceste aspecte care incearca sa asigure un nivel ridicat de automatizare a cladirii si o administrare mult mai facila.

Factorii cheie in piata cladirilor inteligente

Costurile energetice, care cresc intr-un ritm alert, si problemele de mediu au devenit preocuparea majora in orice domeniu, chiar si in cel imobiliar. Se poate spune ca exista o presiune constanta si din ce in ce mai mare pentru a gasi solutii in acest sens, iar necesitatea de conservare a energiei directioneaza piata catre o cerere tot mai mare de cladiri inteligente.

Avantajele cladirilor inteligente si cresterea cererii pe piata

Solutiile oferite prin automatizarea cladirilor si transformarea lor in cladiri inteligente, reprezinta o cale de a eficientiza imobilele din puncte de vedere energetic. Totodata, acest lucru contribuie la o gestionare si o administrare mai facila.

Un alt motiv pentru cresterea cererii de piata in domeniul cladirilor inteligente o reprezinta standardele si reglementarile guvernamentale. Pe masura ce aceste tendinte se globalizeaza, necesitate de a lua masuri pentru consolidarea si administrarea sustenabila a imobilelor se globalizeaza si ea.

Astfel, in timp ce guvernul canadian pune accent pe conservarea energiei prin cladiri inteligente, atat in cazul birourilor cat si a caselor, Regatul Unit depune si el eforturi considerabile pentru solutiile inteligente de constructie. Se doreste reducerea amprentei de carbon din sectorul constructiilor si, totodata, reducerea consumului energetic.

Cladirile ecologice capata teren

Cladirile sustenabile, verzi sau ecologie au devenit tot mai populare, ele dispunand de o varietate de caracteristici inteligente. Conform unui sondaj recent realizat asupra partilor interesate in constructii in Regatul Unit, se apreciaza un castig de 14%, numarul companiilor dispuse sa construiasca inteligent crescand cu 60%.

In plus, cresterea preocuparilor de securitate si fiabilitatea si evolutia sistemelor tehnologice inteligente, au contribuit si ele la cresterea pietei.

Tendintele pietei

Segmentul comercial cuprinde spatii de birouri, hoteluri, mall-uri, spitale, complexe comerciale si restaurante, cladirile comerciale devenind din ce in ce mai inteligente. Acest lucru este justificat de includerea unei varietati tot mai mari de tehnologii care fac parte din fenomenul IoT (Internet of Things). Pe tot globul, cladirile noi sunt construite cu insfrastructura IoT wireless sau cu fir care permite inovatii incredibile.

Prin folosirea noii tehnologii se pot reduce deseurile si se poate conserva energia, cladirile inteligente aducand beneficii la nivel global.