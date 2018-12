Bucuria vine din lucruri mici! Asa a prins viata o idee care a pornit din suflet pentru suflet. In acest sens la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara din Suceava, d-na psiholog Elena Mihaela Paval a initiat un parteneriat impreuna cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului din Suceava cu scopul de a sprijini copiii aflati in dificultate, de a le insusi si imbunatati abilitati privind initiativa, dedicatia si practica prin realizarea de activitati ce promoveaza intens integrarea sociala. Voluntarii, elevi de liceu, s-au deplasat impreuna cu d-na psiholog la Scheia pentru a bucura si alti copii. Intr-o atmosfera de poveste fiecare dintre cei prezenti au retrait momentele magice in care Mos Craciun vine cu daruri. Cu totii au cantat colinde si si-au amintit ce inseamna sa fii copil, sa te bucuri de atentia celor dragi si sa primesti cadouri.

„Activitatea vine cu dorinta de a mai continua astfel de evenimente tocmai pentru a-i sensibiliza si pe elevii de liceu ca bucuria vine din lucruri marunte si voluntariatul te ajuta sa fii mai bun!!! Multumim pentru sprijinul acordat, dorinta si devotamentul d-nei psiholog Rodica Ungureanu/CJRAE care s-a implicat in derularea acestei activitati „, a declarat Paval Elena Mihaela, psiholog CJRAE/CTIA Suceava.