Deputatul PSD de Suceava, Eugen Bejinariu, a susținut o declarație politică în care a prezentat avantajele alternanței la guvernare, el subliniind faptul că un nou prim-ministru ajută la apropierea de așteptările pe care cetățenii le au permanent de la guvernanți.

Vă prezentăm în continuare declarația politică susținută în Camera Deputaților de Eugen Bejinariu:

„Societatea românească parcurge crize multiple, ca întreaga planetă de altfel și sentimentul care alimenta energiile noastre în trecut, speranța, pare să își piardă din forța de a motiva oamenii să se gândească nu doar fiecare la sine, ci la întreaga comunitate din care face parte. Dincolo de războiul cumplit de la granița noastră, de veștile morții, ale masacrelor și ale perpetuării groazei, oamenii trăiesc încă sub spaimele virușilor ucigași, se luptă cu starea generală de lucruri care le-a îngreunat viața și a alterat profund țesutul social.

România are doua probleme majore. Acestea constituie deopotrivă cauză a altor disfuncții sau drame si efect al unor probleme locale, regionale sau globale. Inflația și criza de încredere constituie cele două mari surse de neliniște pe termen nedeterminat. La toate celelalte probleme sau crize putem contribui cu frânturi de soluții, cu aport limitat, cu efort conjugat, la aceste două probleme, însă, soluțiile stau în știința noastră și în puterea noastră de a le gestiona.

Alternanța la guvernare în cadrul unei coaliții configurate pentru un întreg ciclu electoral constituie un model nou și o soluție binefăcătoare. Miniștrii PSD care gestionează domenii economice cheie au reușit, în echipa desigur cu partenerii liberali și maghiari, să identifice modalități de a stimula creșterea economică, de a minimaliza inflația, de a întreține, construi și dezvolta mersul economic înainte. E binevenită o reconfigurare a actului de guvernare după doi ani. In cadrul programului de guvernare anunțat, miniștrii ambelor partide care si-au asumat alternanța se pregătesc de evaluare. Competiția performanței politice are durata practică de doi ani, caci fiecare ministru și toți ceilalți demnitari numiți de cele doua partide au perspectiva termenului scurt în care trebuie să livreze. Nu mai au timpul de a contempla soluții teoretice, de a enunța planuri pe care nu le materializează, de a se ocupa de proiecții și strategii îndepărtate; trebuie să livreze acum pentru oameni, trebuie să își dovedească eficiența imediat, trebuie să realizeze mai mult decât sa promită la timpul viitor. Fiecare ministru, din ambele partide știe că evaluarea activității sale va fi imediată. Fiecare demnitar privește zilnic clepsidra până la un moment apropiat la care îi vor fi măsurate realizările concrete și competența pe funcție. E un model nou, cum spuneam, a cărui eficiență atinge ambele probleme majore ale României. In felul alert, dinamic și productiv in care „sabia schimbării” stă permanent deasupra capului fiecărui ministru, s-au mobilizat permanent, fiecare, astfel încât sa gestioneze cu efect imediat prolemele majore ce afectează viața oamenilor. Un nou prim-ministru si o împrospătare a actului de guvernare, în curând, ajută și la apropierea de așteptările pe care cetățenii le au permanent de la noi. Cumva involuntar un guvern înnoit renaște speranța, cu atât mai mult cu cat bagheta care va dirija administrarea țării provine de la partidul care a dovedit mereu responsabilitate, mereu știința si puterea de implementa soluții pentru traiul de zi cu zi al oamenilor.

Însăși soluția rocadei în cadrul aceluiași program de guvernare constituie un act de responsabilitate și vine să hrănească speranța oamenilor că schimbarea aduce cu sine vremuri mai bune. Vor veni, negreșit! ”