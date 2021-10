Deputatul PSD de Suceava, Eugen Bejinariu, a susținut o declarație politică în care a atras atenția că de fiecare dată guvernările de dreapta au adus României doar haos, iar românilor drame. Eugen Bejinariu a arătat că „mașina lor de zgomot” funcționează perfect de pe băncile opoziției, par buni și drepți și harnici atunci când singura ocupație a celor de dreapta este aceea de a contesta PSD. „Par știutori, competenți și onorabili atunci când ne critică pe noi din tribune. Par a avea soluții atunci când singura lor preocupare este comunicarea pe Facebook. Părea că „omul nou în politică” pe care l-a propulsat entuziasmul străzii va străluci la cârma țării și va impune un model aspirațional în politica românească. Aparențe frumos colorate în machete publicitare și discursuri înflăcărate au reușit să seducă oamenii inocenți și pe cei care îmbrățișează iluzii în detrimentul rațiunii. Realitatea îi dovedește mereu a fi incapabili pe oamenii vechii politici de dreapta și ni i-a dezvăluit goi, inadecvați, incompetenți pe oamenii noi ai curentului „tinerii frumoși și liberi”. În plus, agresivitatea, violența limbajului și trufia cu care așa-zișii „oameni noi în politică” și-au substituit lipsa educației au condus către o scenă politică barbară. Cei care ne conduc acum nu au prea multe împliniri în biografia profesionala. Cei care vor să ne conducă zilele acestea sunt oameni prăfuiți în rele, mai corupți decât cei pe care i-au arătat cu degetul vreodată si mai lipsiți de scoală decât cei pe care i-au îndepărtat de la putere acum doi ani”, a precizat Bejinariu.

El a subliniat că în ultimii doi ani de guvernare de dreapta România s-a prăbușit în haos, sărăcie și boală. „Cum să știe să gestioneze sănătatea partidul care în urma cu câțiva ani, într-o altă guvernare funestă de dreapta, a închis zeci de spitale? Cum să știe să ne vindece și să ne respecte dreptul la sănătate oameni a căror misiune a fost îngenuncherea sistemului public de sănătate românesc? Cum să ne apere de spirala nebună a creșterii preturilor la energie oameni care s-au târât pe jos, la propriu, furibund, atunci când PSD a propus în Parlament plafonarea prețurilor la gaze pentru populație? Cum să ne ajute să scăpăm de sărăcie oameni pentru care singurul public interesant este cel alcătuit din corporatiști care câștiga mai mult de 3000 de euro pe lună? Cum să facă ceva pentru oameni partide a căror pricepere este doar sloganiada și cosmetica politică, care știu doar retorică și pot doar să dărâme”, a mai declarat deputatul PSD de Suceava.

El consideră că faptul că oamenii, în proporție majoritară nu mai au încredere în statul pe care îl plătesc să îi îngrijească este o dramă ale cărei consecințe se vor perpetua pentru multe generații, iar faptul că 80% dintre români socotesc că țara se îndreaptă în direcție greșită este o catastrofă pentru țesutul social al națiunii. „Planeta se reconfigurează, lumea geo-politică vibrează pe dimensiuni noi, umanitatea se confruntă cu tragedii de proporții la capătul cărora își va găsi un drum altoit. În acest timp România băltește în vanitățile meschine ale unor politicieni fără Dumnezeu și românii agonizează lipsiți de speranță. Au eșuat pe toate temele mari și s-au poticnit în orgolii pe temele mici. E vremea reașezării, oameni buni! PSD a știut și a putut totdeauna să repare distrugerile dreptei, să aline suferințele celor mulți, să construiască durabil în loc să clameze ipocrit. Noi am avut totdeauna soluții și pentru oameni și pentru economie și pentru agricultură și pentru politica externă și pentru securitatea cetățeanului. Noi am acordat și educației și sănătății, in guvernul precedent salarii, dotări și bugete record. S-au tăiat imediat ce dreapta a preluat puterea, așa cum s-a redus și speranța noastră de viața și orizonul așteptărilor pentru multe generații. E timpul soluției care să readucă priceperile și seriozitatea noastră acolo unde oamenii au nevoie de ele. Noi pentru această soluție milităm”, a încheiat Eugen Bejinariu.