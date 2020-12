Deputatul PSD de Suceava, Eugen Bejinariu, le-a mulțumit sucevenilor pentru încrederea acordată social democraților la alegerile parlamentare. „Partidul Social Democrat a câștigat alegerile generale în Județul Suceava și echipa noastră face o plecăciune adâncă, cu recunoștința pentru încrederea acordată! Mulțumim acelor oameni care au ieșit din casele lor, au înfruntat vremea neplăcută și pericolul îmbolnăvirii dorind să își manifeste dreptul la vot. Le mulțumim celor care cred în PSD, în soluțiile noastre pentru viitorul lor și în responsabilitatea noastră de a munci pentru mai binele comun. Le promitem că vom avea grijă de speranțele pe care și le-au pus în acest vot”, a spus Eugen Bejinariu. El le-a promis celor care au votat alte partide că social democrații vor face mai mult în viitor pentru a-i convinge că echipa PSD e mai serioasă și mai eficientă în misiunea ei de a dezvolta România. „Celor care au ales în mod la fel de democratic să tacă, să nu voteze, din orice motiv, le promitem că vom face astfel încât să afle, să știe, să simtă ca nouă la PSD ne pasa cu adevărat de viața fiecărui român! Așa să ne ajute Dumnezeu!”, a încheiat Eugen Bejinariu.

, 1.0 out of 10 based on 2 ratings