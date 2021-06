Deputatul PSD de Suceava, Eugen Bejinariu, a spus, într-o declarație politică susținută în Parlament, că România e amuțită de suferință îndelungată, buimăcită de promisiuni făcute acum jumătate de an de oamenii „Puterii Nefaste” și încălcate continuu de atunci. Eugen Bejinariu a declarat că pentru români, veștile proaste vin zilnic, în valuri tulburi ce înghit si ultimele speranțe pentru o viață mai bună a generațiilor care asistă la această năpastă.

Vă prezentăm în continuare declarația politică a deputatului PSD de Suceava, Eugen Bejinariu:

„Bolnavi de spaima Covid și refuzați de peste un an la tratamente în spital pentru orice alte suferințe, oamenii sunt loviți în fiecare zi de veștile proaste ale unei guvernări criminale: s-au scumpit alimentele, s-a scumpit transportul, s-a scumpit factura la electricitate și-n general totul costă mai mult în timp ce banii puțini din buzunarele lor au din ce în ce mai neînsemnată valoare. Urmează impozitări mascate in reforme de modernizare a statului și urmează creșteri de taxe camuflate în rearanjări ale mecanismelor sociale. Urmează ca pensiile să scadă nu doar ca putere de cumpărare, ci și efectiv, sub pretextul recalculării principiale. Va urma totodată ca generații încă active de oameni care au contribuit timp de decenii la bugetul de stat, să fie văduvite de pensie prin aceea ca noile legi îi vor condamna la muncă pană dincolo de speranța de viață. „Cultura anulării” – curentul demolator al celor care socotesc că tot ceea ce a fost înainte de ei e greșit și trebuie șters, schimbat, înlocuit- începe să se manifeste agresiv și în România. Minți întortocheate de oameni strâmbi, fără rafinament intelectual și fără putințe afective ne pregătesc un viitor în care valorile se răstoarnă și au dreptate doar cei care țipă mai tare.

Eșecul campaniei de vaccinare ne demonstrează că politicienii puterii numără doar oamenii cărora se pot adresa pe Facebook- pentru ei populația se rezumă la cei activi pe platformele sociale și cetățenii legitimi sunt doar cei care au votat partidele lor PNL – PLUSR. Planurile lor mărețe au uitat să includă în strategia de vaccinare a oamenilor vulnerabili și populația în vârstă din mediul rural, iar în lumea desprinsă de realitate în care plutesc guvernanții, oamenii care trăiesc la sate pot fi convinși de spoturi publicitare inepte sau de caravane cu sclipici să se vaccineze. La fel de iresponsabil cum au alungat țăranii din piețe să-si vândă produsele în gerul iernii, au condamnat agricultura la agonie, irigațiile la dispariție și pe oamenii mediului rural la pieire. In acest răstimp au batjocorit doctorii care asuda in spitale Covid și în centre de vaccinare, i-au lăudat in postări meșteșugite pe Facebook, dar nu i-au plătit pentru munca si sacrificiile pe care aceștia le fac de un an și jumătate.

În timp ce ne amăgesc cu miliardele PNRR-ului, bani de împrumut pe care nu vor termina să-i plătească înapoi nici copiii copiilor noștri, își angajează pe criterii politice toți prietenii ratați care fac mai rău decât oricând administrării țării, încalcă legi, amenință, șantajează și distrug tot ceea ce funcționa în trecut măcar în măsura în care oamenii aveau speranță. România e mută, oamenii sunt speriați, confuzi și lipsiți de vlagă. România e mai săracă, mai costisitor împrumutată, mai poluată, mai furată și mai îngenuncheată decât oricând în ultimii 30 de ani. Cum ați reușit ipocriți iresponsabili să ne cufundați în mizerie și haos la jumătate de an de când promiteați bunăstare și echitate socială?”