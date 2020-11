Deputatul PSD de Suceava, Eugen Bejinariu, consideră că actualul Guvern PNL și-a uitat rolul, menirea si obligația față de cei pe care a jurat să-i conducă cu responsabilitate către o viață mai bună. Eugen Bejinariu a declarat că Guvernul nu încetează sa explice, de aproape un an, că cea mai mare parte a responsabilității pentru soarta țării stă nu în mâinile celor care o conduc, ci în fișa postului nostru, de cetățeni. „Guvernul ne explică aceleași lucruri primare: nevoia igienei, a distanței de ceilalți si a purtării măștii- care oricum a devenit obligatorie- dar uită să dea socoteala pentru promisiunile pe care nu le-a îndeplinit”, a spus Eugen Bejinariu într-un comunicat de presă, pe care îl prezentăm în totalitate:

„Guvernul și-a uitat rolul, menirea si obligația față de cei pe care a jurat să-i conducă cu responsabilitate către o viață mai bună.

Au promis măști pentru oamenii cu venituri mici; au uitat!

Au promis ventilatoare care să poată salva mai multe vieți la terapie intensivă; le-au pierdut pe drum!

Au promis tablete pentru sute de mii de copii care nu au acces la educație; au mințit!

Au promis ajutor financiar pentru companii din sectoare economice răpuse de criza; le-au amăgit!

Au promis investiții; le-au amânat!

Au promis transparență; se ascund mincinos dimpreună cu bugetul anului viitor!

Au promis competență; s-au compromis cu numiri rușinoase de impostori!

Ministrul finanțelor halucinează de la tribună despre economia care își revine, vorbind unei populații ce agonizează în fața unui colaps general; ne vorbește despre colectări de bani record la bugetul de stat, decupând doua luni ca exemplu dintr-un an care are cel mai mic procent de încasări. Ministrul educației le spune copiilor care n-au curent electric că in lipsa tabletei se pot uita la televizor pentru lecții. Ministrul muncii se ocupă cu petiții către Guvernul din care face parte, făcând paradă de obiceiuri ONG-iste la un an de când este numită sa rezolve si nu să semnaleze probleme. Ministrul Sănătății s-a încăpățânat sa fie singurul din lume care dispune internarea forțată a asimptomaticilor, punând o presiune infernală și inutilă atât pe sistemul sanitar cât și pe oamenii care nu aveau, în fapt, nevoie de nici un tratament. In tot acest timp premierul ne ceartă pe noi cetățenii. Aflăm in fiecare zi ca noi, cetățeni, suntem vinovați de dezastrul în care se zbate țara. Guvernanții ne spun că nu lipsa lor de pricepere este cauza haosului, ci nesupunerea noastră. Ne uităm la televizor ca să aflăm de la responsabilii țării că noi suntem vinovați de ceea ce se întâmplă și aproape că fiecare discurs ne admonestează, ne apostrofează si ne amenință cu privire la viitor. Nu există niciunde în lumea civilizată guvernanți mai lipsiți de umanitate, de empatie si de responsabilitate în fața oamenilor pe care îi conduc. In lumea occidentală, din care Romania face parte, liderii sunt umili, in sensul frumos al cuvântului, sunt empatici si vorbesc din poziția celui care servește națiunea și nu a superiorului frustrat care împrăștie năduf. Liderii țarilor care vor depăși criza sunt cei care își ascultă cetățenii, le înțeleg nevoile și le rezolvă problemele. Liderii țâfnoși, supărați pe electorat și care vorbesc alegătorilor precum unor preșcolari neastâmpărați vor avea la dispoziție patru ani de stat în opoziție pentru a-și reaminti lecția responsabilității față de oameni!”