Deputatul PSD de Suceava, Eugen Bejinariu, a declarat că ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile în România a demonstrat faptul că „oamenii noi” ai politicii au demonstrat nu numai că nu au școală, dar nu au nici maturitatea de a conduce.

Eugen Bejinariu a susținut o declarație politică în care a făcut o analiză a situației actuale din politica românească, pe care o prezentăm în continuare:

„Trăim zile amare și pline de paradoxuri revelatoare. Primul este acela că progresul nu vine de la progresiști. A amuțit chiar și galeria zgomotoasă a susținătorilor haștag în fața acestei avalanșe de revelații care ne arată că „oamenii noi” ai politicii nu numai că nu au școală, dar nu au nici maturitatea de a conduce țara și nu au principii. Valorile pe care le-au clamat în strada PLUSR-iștii s-au năruit în patru luni de guvernare împiedicată. Truismele cu care liderii coaliției de dreapta-stânga și-au împănat retorica seacă s-au prăbușit în mizeria atitudinii lor de puști îmbufnați care își compară potența prin dimensiunea pumnului ridicat amenințător către ceilalți. Ne aflăm în cea mai severă și mai tragică criză sanitară pe care a parcurs-o omenirea în epoca modernă, parcurgem vremuri de război sofisticat la care se adaugă, iată și amenințarea concretă a unui război clasic cu tancuri, soldați și nave de luptă aproape de granițele noastre. Nu se putea întâmpla nimic mai nefericit decât o criză politică. Iscată în domeniul cel mai șubred al României: cel medical! În zile în care oamenii au nevoie de asigurări privind protecția vieții lor, în care au nevoie de încredere în lideri, în soluțiile acestora, în vaccin ca unică șansă de a depăși pandemia, în aceste zile liderii țării, PNL-iști si PLUSR-iști deopotrivă sunt ocupați să își flexeze mușchii propriilor orgolii și să-și arunce unii altora acuzații care se înscriu vârtos în sfera acțiunilor penale. Discursul public a coborât la un nivel la care nu s-a aflat niciodată, faptele pe care și le reproșează unii altora membrii coaliției iresponsabile care conduce țara sunt de o gravitate penală fără precedent. Daca ministrul sănătății a luat act în exercițiul funcțiunii de fapte care au generat suspiciuni avea obligația de a semnala deîndată parchetului aceste fapte, altfel a comis o infracțiune. Transparența în numele căreia a încălcat legi îl transformă în mod transparent în degrabă inculpat. Concursul de dezvăluiri zilnice, televizate, faza pe documente: „fiecare cu hârtiile lui”, îi transformă pe guvernanți în actori penibili ai unui episod grotesc. Aflăm în mod oficial, de la autoritățile pe care suntem zilnic îndemnați sa le credem că: s-au falsificat cifre legate de pandemie, s-au înregistrat mai mulți infectați și mai puțini decedați decât au fost în realitate. Aflăm că s-au accesat în mod ilegal date, că s-au luat decizii de către cei fără autoritatea de a le lua și mai aflăm că, într-adevăr, alegerile locale s-au fraudat- știm acum oficial despre sectorul 1, dar știam, de fapt, de atunci și despre rezultatele alegerilor la primăria capitalei. Statura morală a celor care au pretins ani în șir că ei sunt imaculați s-a fărâmițat sub povara propriilor fapte penale. Principiile în numele cărora au revendicat puterea îi aruncă în groapa cu deșeuri umane nereciclabile. Valorile în numele cărora au pretins că sunt superiori îi arată meschini, contrafăcuți, derizorii. Guvernanții coaliției de dreapta-stânga sunt acum buimaci, confuzi și descumpăniți. Nu știu cum să iasă din criza pe care au provocat-o neputințele lor împletite cu aroganță și fapte care au încălcat deja, repetat, legea. Pe noi la PSD nu ne consolează și nici nu ne bucură revelațiile publicului. Noi am știut că sunt iresponsabili, că încalcă sfidător legile pe care ni le indică nouă ca limită a faptelor, am spus mereu că vor duce țara pe un drum greșit, am demonstrat că doar noi generăm bunăstare și doar nouă ne pasă de oameni. Păcat ca a fost nevoie de demonstrația lor pentru cât sunt ei de nepotriviți, de eronați si de „penali”. Drama noastră, însă, a tuturor este aceea că vremurile pe care le parcurgem revendică priceperi si integritate la conducerea țării. Fără oameni destoinici la guvernare populația nu va ieși din agonia în care se zbate. Preocupările cele mai de seamă ale planetei sunt și grijile românilor.

Cine are acum putința de insufla încredere și a stimula procesul de vaccinare, ca unică șansă de a depăși criza profundă în care ne aflăm? Cine are priceperea de readuce țara pe direcția progresului economic? În cine să creadă populația astfel încât să nu devenim victime ale războiului psihologic și poate chiar al celui clasic ce amenință regiunea? Care mai sunt valorile pe care le pot clama politicienii și care nu au fost călcate brutal în picioare de către impostori care s-au pretins imaculați ani de zile? Sunt întrebări ale căror răspunsuri nu pot aștepta patru ani până la viitoare alegeri. Căci s-au trezit chiar și cei amăgiți de șarada morală pe care le-au servit-o „oamenii noi” din politică”.