Deputatul PSD de Suceava, Eugen Bejinariu, consideră că prin decizia de a închide școlile, România este din nou invers decât toată Europa. „Din nou suntem altfel decât întreaga lume civilizată! Din nou ne așezăm mai prost pentru întâlnirea cu viitorul și din nou asistăm traumatizați la decizii stupide, luate parcă in ciuda noastră, întru pedepsirea oamenilor. Închiderea școlilor echivalează cu o condamnare la analfabetism”, a declarat Eugen Bejinariu. El a adăugat că „tările lumii din care facem parte„ au lăsat școlile să funcționeze, sacrifică orice, dar nu viitorul a milioane de copii și tineri. „Cancelarul Germaniei, Angela Merkel a declarat ca vor aplica restricții dure și vor face orice este necesar tocmai ca Germania să păstreze școlile deschise. Premierul Marii Britanii, Boris Johnson a prezentat aceeași preocupare: Guvernul britanic se va îngriji de orice este nevoie astfel încât copiii să poată merge la școala. La fel și celelalte țări europene in care virusul a cauzat tragedii chiar mai cumplite decât în România- au lăsat școlile deschise refuzând sa amputeze viitorul a milioane de copii si tineri. Pentru ca „școala la distanță” nu este școală. Este o amăgire pe care nici familiile ce și-o permit nu și-o mai doresc”, a mai spus Bejinariu.

El a precizat că educația online, pe care Guvernul se încăpățânează să o prezinte românilor ca pe alternativă funcțională este un sofism. „Este o prostie în general și o tragedie în particular, pentru România. Liderii noștri parcă trăiesc in altă lume- se fac că nu știu ca există sute de mii de copii care nu au acces la internet sau tablete, ignoră faptul că o parte din profesori nu știu sau nu pot preda la distanță. Guvernanții noștri sfidează concluziile științifice care au demonstrat ca elevii nu asimilează cunoștințe dacă nu sunt reuniți in formatul școlar. Liberalii care ne conduc contrazic practica internațională a Guvernelor care fac sacrificii economice pentru a nu afecta intelectual si emoțional generațiile viitoare. Guvernanții noștri refuză pur și simplu să pună in aplicare dreptul constituțional al copiilor la educație”, a declarat Eugen Bejinariu, care a mai adăugat că „poate că mulți dintre noi vor fi ocoliți de virus și vor supraviețui sănătoși, poate că economia își va reveni peste câțiva ani, după criză, poate că multe companii și domenii se vor întrema peste timp, poate că vaccinul va aduce sfârșitul agoniei medicale pe care o parcurge planeta întreagă, dar România nu are niciun viitor si copiii noștri nici o speranță la viață mai bună daca statul îi pedepsește condamnându-i la lipsă de carte”.