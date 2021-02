Deputatul PSD de Suceava, Eugen Bejinariu, a declarat că social democrații vor încerca să salveze, în Parlament, ceea ce se mai poate la proiectul bugetului de stat pentru anul 2021. Eugen Bejinariu a transmis, prin intermediul unei declarații politice, că prin amendamentele depuse, PSD vine cu soluții pentru ca România să nu piardă „bruma de bunăstare” adusă de guvernările social democrate din trecut.

Vă prezentăm în continuare declarația politică a deputatului Eugen Bejinariu:

„O coaliție de fandosiți mincinoși alcătuită din partide care au pierdut, în fapt, alegerile ne conduce abrupt și nemilos pe drumul pe care îl anticipam: Austeritate! Neputința lor funciară de a construi se manifestă plenar în arhitectura bugetului de stat: Vor tăia! Vor reduce salarii, pensii și orice altă forma de venit pentru oameni, au adăugat deja zeci de taxe în proiectul bugetului și vor distruge orice speranță a bunăstării noastre în anii ce vin. Reducerile de costuri n-au creat niciodată plus-valoare, stimați guvernanți! Tăierile n-au dus niciodată la progres, după cum adăugarea de taxe nu va salva nimic din infernul în care împingeți țara. Dimpotrivă!

O coaliție de buimaci neputincioși alcătuită din partide cărora electoratul le-a amendat deja aroganța, ne minte cu privire la o viitoare bunăstare asigurată, chipurile, din zeci de miliarde ce vor inunda România de la Bruxelles. Explicați, farsorilor, ca aceste fonduri sunt bani împrumutați și vor trebui înapoiați! Explicați-le oamenilor că sunt împrumuturi care se adaugă la zecile de miliarde deja împrumutate iresponsabil, că sunt bani incerți și scumpi, că vor trebui recuperați din taxe încă și mai mari. Dacă vor veni vreodată aceste fonduri sub managementul unor oameni care provin din guvernarea anului 2016 rămasă în istorie ca Guvernul Zero. Am văzut că deja pregătiți soluții inovatoare de a direcționa bani din Planul de Reziliență către companii și ONG-uri de casă; prin acest gest alimentați nu doar corupția, ci și revelația că statul condus de voi se recunoaște neputincios în a clădi, construi, desăvârși ceva.

Un prim-ministru abulic, împiedicat în cuvinte, idei și soluții, mereu cu privirea în jos și mereu depășit de situație prezintă poticnit un buget rușinos: alocă mai puțini bani ca vreodată în domenii pe care anterior le declara prioritare și cosmetizează proiecțiile viitoare cu soluția lui eternă: bani proveniți din împrumuturi cu dobânzi de țară eșuată. Ne prezintă investiții virtuale din bani inexistenți si e mereu îmbufnat că insistăm să-i prezentăm realitatea mizeră in care trăim sub conducerea lui, realitate care contrazice statisticile lui mincinoase. Insistă si el, aiuritor, să ne convingă cu cifre amestecate abil că trăim mult mai bine, că economia și-a revenit miraculos din agonia pandemiei și că suntem țara model în Europa. Trăiți în continuare în paralel cu viața reală a oamenilor, stimați guvernanți, orgoliile voastre ne costă pe noi toți și luptele voastre ego-centrate din guvern ne condamnă la un viitor chiar mai păgubos decât arată bugetul pe care îl prezentați în aceste zile.

Noi, PSD, vom încerca să salvăm în Parlament ceea ce se poate la proiectul de buget, vom propune amendamente și soluții cât să nu pierdem bruma de bunăstare pe care au adus-o guvernările noastre trecute, dar cauza pierzaniei la care ne conduce acest guvern este tocmai încăpățânarea oamenilor lui de a refuza să admită că noi putem acolo unde ei nu știu”.