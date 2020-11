Deputatul PSD de Suceava, Eugen Bejinariu, consideră că românii vor sancționa, la alegerile parlamentare din data de 6 decembrie, „batjocura liberală”. Eugen Bejinariu a transmis că dincolo de grijile lor obișnuite, oamenii suferă acum ca niciodată în trecutul recent. „Puterea de cumpărare s-a prăbușit în avalanșa austerității deja impuse de guvernul liberal. Criza sanitară, scăderea veniturilor, șomajul cauzat de lipsa preocupării guvernului pentru locuri de muncă afectate de pandemie, faptul că pentru 40% din copiii României s-a refuzat dreptul la educație, tragediile cauzate de incompetență, sunt doar o parte din cauzele care au îngenuncheat națiunea. Un guvern de cheflii fără mască ia împrumuturi la dobânzi iresponsabil de mari amanetând viitorul generațiilor pe care le pedepsește deja prin închiderea școlii, în timp ce ne ceartă pe noi, cetățenii, pentru toate neîmplinirile lor”, a precizat Eugen Bejinariu. El a adăugat că și haosul protocoalelor pe care le-au impus în spitale amplifică „grozăvia pandemiei”, România fiind singura țară din lume care a internat luni de zile zeci de mii de persoane asimptomatice, care nu aveau nevoie de tratament, deci nici de spitalizare. „Toate țările lumii recomandau persoanelor infectate fără simptome să stea acasă, să nu vină la spital. Noi i-am internat forțat și am suprasolicitat inutil sistemul medical 8 luni de zile. Doctorii au ajuns să fie epuizați când ne-am confruntat cu al doilea val de infectări, personalul medical a fost afectat, spitalele au devenit adevărate focare și tragediile s-au ivit acolo unde trebuia să găsim vindecarea. S-au descentralizat decizii doar ca să se poată ascunde vinovăția guvernanților, s-au pasat responsabilități către autoritățile locale, doar pentru a putea arăta cu degetul către alți incompetenți”, a spus deputatul PSD de Suceava.

El consideră că liberalii și-au uitat și menirea, și ideologia, au închis sectoare economice fără măsuri compensatorii pe care le-au luat toate țările lumii, „au închis piețele cu cruzime, condamnând producătorii locali la mâini și picioare degerate de frig, în caz că doresc să vândă legume și fructe înghețate de temperaturile iernii”. Eugen Bejinariu a mai spus că cinismul și nepăsarea guvernanților liberali au adus exasperarea în viața românilor. „Ca și cum nu era suficient faptul ca zeci de mii de familii îndoliate îi plâng pe cei plecați si înmormântați aproape necreștinesc, în saci de plastic, ca și cum nu era de ajuns spaima adusă de virusul ucigaș, cei care conduc destinele noastre adaugă poveri, necazuri și perspectiva unui an viitor mai rău decât acesta, în caz că ne-ar conduce în continuare. În timp ce ne admonestează pe noi, cetățenii și ne învinovățesc de toate eșecurile lor, liberalii n-au dovedit nici un pic de empatie pentru viața năpăstuită pe care o duc cei mai mulți dintre oameni; nici măcar o vorbă bună, nici măcar o alinare, nici măcar o încurajare. Nu știu să își prezinte scuze și n-au nici un regret pentru greșeli. Au ucis până și speranța că cei care ne conduc ar putea fi solidari cu noi, cei vitregiți de incompetența lor. Faptul ca îți pasă nu se poate mima, după cum nepăsarea amestecată cu ignoranță răzbate într-un fel care nu poate fi ascuns. Oamenii vor sancționa în 6 decembrie batjocura liberală”, a încheiat Eugen Bejinariu.