Deputatul PSD de Suceava, Eugen Bejinariu, a remarcat faptul că în ultima perioadă, cuvântul cel mai des rostit în spațiul public de politicienii tuturor partidelor este „responsabilitate”. Eugen Bejinariu a spus că în prezent este o inflație de apeluri la responsabilitate, fiecare către ceilalți și inflație de împăunare cu virtutea responsabilității, fiecare despre propria echipă. „Și totuși atât de puțini oameni și chiar mai puține echipe cunosc înțelesul deplin sau au practicat într-adevăr responsabilitatea în politică. Criza sanitară, cea economică, cea a energiei și cea politică, pe care le trăim simultan în România sunt amplificate de criza profundă de încredere a oamenilor în statul pe care ei îl plătesc ca să aibă grijă de ei. Dacă privim echilibrat scena politică vom constata că există câteva certitudini si mereu aceleași surse de conflict. Una dintre constante este politica mereu coerenta, pentru oameni și în sprijinul lor, politica PSD-ului”, a precizat Bejinariu. El a subliniat faptul că doar PSD a guvernat mereu responsabil, cu grijă pentru toate categoriile defavorizate, cu măsuri pentru toate categoriile profesionale, cu atenție și ajutor pentru pensionari, dar și cu soluții pentru tineri și pentru meseriile care construiesc viitorul.

„Noi suntem aceia care au inițiat si implementat legi care favorizează IT-iștii, socotind acum mulți ani ca pricepuții lumii cibernetice sunt aceia de ale căror abilități vom avea nevoie în societatea viitorului. PSD-ul este, cu adevărat singurul partid care a luat măsuri responsabile pentru întreg mozaicul societății. N-am guvernat doar pentru electoratul nostru, nu am alocat fonduri din programele guvernamentale doar localităților conduse de primarii noștri, n-am vorbit doar pentru alegătorii noștri. Am privit și acționat totdeauna pentru toate categoriile de oameni și profesii, căci societatea nu avansează dacă progresează doar părți din alcătuirea ei”, a arătat deputatul PSD de Suceava. El consideră că o altă constantă a politicii românești este comportamentul mereu elegant, aristocrat, echilibrat al UDMR-ului, care ar fi un partid model de atitudine, dacă n-ar avea o agenda limitată la interesele minorității pe care o reprezintă. „Celelalte două constante la care aș vrea să mă refer sunt cele referitoare la slalomul printre doctrine pe care îl practică de la fondarea sa USR și pe care l-a practicat multă vreme PNL-ul. Partidul cel mai zgomotos al scenei românești, USR-ul, transformat din „copil năbădăios al politicii” in „adult îmbătrânit în rele” excelează în demagogie, în slogane adresate doar publicului lor pătimaș și în gândire adresată îmbogățiților din corporații. Dacă furia lor eternă și patima lor gălăgioasă n-ar îmbrăca doar forma urii, poate că ar fi reușit să construiască ceva într-un deceniu de activitate. Daca USR-iștii n-ar fi atât de violenți în limbaj și atât de agresiv ipocriți, poate că oamenii ar fi observat mai lesne că USR-ul a politizat deșănțat toate instituțiile statului, că și-a numit în șase luni de guvernare mii de incompetenți în funcții de răspundere, într-un ritm și la dimensiuni la care celelalte partide nu și-ar fi permis niciodată. USR-iștii au confiscat agresiv discursul despre justiție, ca și cum acest pilon independent și robust al societății n-ar fi fost consolidat prin măsurile legislative ale partidelor care au guvernat înainte ca USR-iștii să își descopere vocația lor mesianică. Integrarea europeană, alinierea la valorile și legislația europeană, integrarea în NATO și adoptarea valorilor transatlantice au fost realizate de noi, de PSD-iști. Toți cei care au venit după noi sau cu noi la guvernare de atunci încoace n-au făcut decât să conserve pilonii de bază ai unei societăți democratice așa cum i-am consolidat noi. Oamenii si-au pierdut încrederea în ei înșiși, în comunitatea pe care o reprezintă, în statul menit să le guverneze viața din cauza discursului urii, din cauza războiului pe care activiștii ai străzii l-au declanșat împotriva a tot ceea ce nu seamănă cu ei și cu agenda lor imperativă”, a mai declarat Eugen Bejinariu.

Nu în ultimul rând el a precizat că scena politică românească a adăugat acum un alt „copil rebel” și năbădăios, AUR, care a preluat ștafeta mașinii de zgomot a ONG-iștilor și care performează în parlament circul exact așa cum îl organiza USR-ul înainte. „Își împart sarcina promovării urii și idealurilor goale de conținut la care să adere oamenii fără direcție și contribuie în mod iresponsabil la haosul care ne-a inundat viața. Doar noi, PSD-iștii continuam sa vorbim mai puțin și să facem mai mult pentru oameni, să fim preocupați de binele tuturor oamenilor, de economie, agricultură, energie și sănătate, să privim responsabil viitorul în timp ce acționam responsabil în fiecare zi. Responsabilitatea nu se clamează, se pune în practică! Responsabilitatea nu convinge prin discurs, ci prin fapte!”, a încheiat Eugen Bejinariu.