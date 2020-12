Co-preşedintele AUR a fost prezent astăzi la Suceava pentru a mulţumi alegătorilor din judeţ pentru votul acordat acestei formaţiuni politice, care a ocupat locul al treilea la alegerile parlamentare. George Simion a fost întâmpinat de un număr foarte mare de suceveni, care îl aşteptau pe platoul Casei de Cultură din Suceava, mulţi dintre ei veniţi cu steaguri ale României. Liderul AUR a fost primit cu pâine şi sare de unul dintre deputaţii de Suceava ai acestui partid, Florin Puşcașu.

În discursul său, Eugen Simion le-a transmis celor prezenţi să nu renunţa la lupta începută şi câştigată pe 6 decembrie, la alegerile parlamentare. „Bine v-am găsit suceveni! Bine v-am găsit patrioţi români! Bine v-am găsit oameni de AUR! Am venit în toate colţurile ţării pentru a spune mulţumesc. Mulţumesc de 600.000 de ori. Aţi stricat socotelile partidelor care se credeau stăpâne peste noi. Aţi dat o palmă unora care erau chipurile nemuritori în politica română. Aţi fost cei vaccinaţi împotriva minciunii şi manipulării şi pentru asta vă mulţumesc. Unii conducători vremelnici vor ca noi să fim distanţaţi nu doar fizic, ci şi sufleteşte. Sufleteşte nu o să fim niciodată distanţaţi. Avem o forţă patriotică în Parlamentul, care prinde rădăcini din ce în ce mai adânci. Am câştigat împreună prima mare bătălie şi iată-ne aici aşa cum am promis. Iată-ne aici spunându-vă şi vouă, uitându-ne faţă în faţă cum am făcut-o în timpul campaniei, că nu vom face alianţă nu vom face coaliţie la guvernare, nici cu aşa zisa stângă, nici o aşa zisa dreaptă. Aceste formaţiuni sunt toxice pentru România. De aceea acum un an, pe 1 decembrie, la Alba Iulia, am creat AUR, forţa care ţine cu românii şi partidul care trebuie să dea o conducere formată din profesionişti pentru statul român. Împreună am făcut acest lucru şi împreună i-am scos pe uşa din dos şi pe Băsescu şi pe Tăriceanu şi pe Ponta. Şi împreună am determinat demisia lui Ludovic Orban care a gestionat foarte prost guvernarea timp de un an şi o lună şi pe care nu ni-l dorim iarăşi prim ministru, după cum voi românii aţi refuzat să îl votaţi pe Klaus Iohannis, care a fost agent electoral pentru PNL”, a spus liderul AUR.

„Am pus în această bătălie, pentru a răsturna sistemul mafiot, tot ce am avut”

Eugen Simion a arătat că în momentul de faţă Klaus Iohannis mai are o încredere de doar 25% în rândul românilor. „În acest moment Klaus Iohannis controlează toate partidele. În acest moment nimeni din Parlament nu îndrăzneşte să i se opune acestui preşedinte vremelnic. Noi îndrăznim pentru că nu suntem controlaţi de nimeni”, a mai adăugat Simion. El a spus că AUR a câştigat o primă bătălie „şi i-am speriat rău de tot”. „Este victoria voastră, a fiecăruia dintre voi şi trebuie să fiţi mândri de voi. Am avut un scor incredibil în judeţul Suceava. Am avut la fel şi la Botoşani. Şi o să continuăm această luptă până la capăt. Nu abandonăm, nu renunţăm şi nu trădăm. Este foarte important să conştientizaţi rolul pe care l-aţi avut. Este victoria voastră”, a mai spus liderul AUR.

El le-a transmis sucevenilor că acest partid a fost interzis la televiziunile din România tocmai pentru ca oamenii să nu afle că au o altă opţiune la vot. „Noi românii ne-am trezit şi trebuie să ducem acest lucru până la capăt. Este prima bătălie. Ştefan cel Mare a câştigat peste 40 de bătălii. Vom avea şi noi bătălii mai grele. Nu au cu ce să ne atace, nu au cu ce să ne denigreze. Singura mea vină pe care mi-au găsit-o a fost că am mers la meciurile de fotbal. Asta era problema lor şi că nu am nimic în declaraţia de avere. Nu am nimic în declaraţia de avere pentru că am pus în această bătălie, pentru a răsturna sistemul mafiot, tot ce am avut. Mi-am vândut apartamentul pe care mi l-au luat părinţii mei la 19 ani ca să pot crea ceea ce împreună am creat. Declaraţia mea de avere o să fie goală şi peste patru ani şi peste opt ani pentru că nu mă interesează banii, vilele, nu mă interesează maşinile scumpe. Pe mine mă interesează să schimbăm această ţară şi o s-o schimbăm. Împreună vom reuşi. E cea mai mare avere pe care o pot avea. Încrederea a sute de mii de români, în curând milioane. Este cel mai valoros lucru. Şi vă rog, aveţi grijă de ce am creat împreună. Trebuie să aveţi grijă. Suntem singurii care ne luptăm pentru cei patru piloni ai noştri ai AUR: pentru naţiunea români, pentru credinţa creştină, pentru familia noastră din moşi strămoşi şi pentru libertate. Libertatea este sfântă iar Dumnezeu este cu noi”, a mai declarat Eugen Simion.