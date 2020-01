Președintele PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, s-a declarat convins de faptul că legea pentru alegerea primarilor în urma a două tururi de scrutin va fi adoptată. Prezent astăzi la Gura Humorului, Eugen Tomac a subliniat faptul că parlamentarii PMP au fost cei care au inițiat această lege, pentru susținerea ei strângând un milion de semnături. „Pentru noi este un obiectiv împlinit această revenire la alegerea primarilor din două tururi de scrutin. O reformă reală a administrației publice locale începe și cu revenire la alegerea primarilor din două tururi”, a spus Tomac. El a amintit că unul dintre punctele principale din protocolul încheiat pentru susținerea actualului Guvern PNL a fost tocmai revenirea la alegerea primarilor în două tururi. „Este un pas important pentru că România are nevoie de această resetare reală. Dincolo de alegeri, consider că această decizie este unul dintre cele mai importante momente politice”, a spus Eugen Tomac, el adăugând că decizia Guvernului Orban de a-și asuma răspunderea în Parlament pe acestă lege este una curajoasă. El consideră că moțiunea de cenzură pe care PSD o va depune pe aceeași temă împotriva Guvernului PNL nu va avea sorți de izbândă, iar parlamentarii PMP nu o vor vota.

Tomac a declarat că PMP va avea mai mulți primari dacă alegerile locale vor avea loc în două tururi de scrutin, având în vedere că acest partid are candidați foarte bine pregătiți.

Liderul PMP a spus că era nevoie de schimbarea modului de alegeri a primarilor, în condițiile în care după actualul sistem sunt localități în țară în care primarii au fost aleși cu 7, 9 sau 11% din totalul locuitorilor unei comunități, fără a avea astfel reprezentativitate.

Eugen Tomac a mai spus că este convins de faptul că PMP va reuși să intre în toate Consiliile Județene din Moldova, el precizând că filialele județene au deja un target pentru alegerile locale. „Proiectul intitulat +10% se aplică pentru toate județele din Moldova. Nu este imposibil de realizat acest obiectiv. Aici, domnul Marian Andronache a reușit să obțină peste 10% în municipiul Suceava la ultimele alegeri. Sunt convins că acest obiectiv al nostru va fi mult mai bine reflectat în rezultatele de după alegerile locale. Și sunt convins că vom intra în toate Consiliile Județene din Moldova”, a spus Eugen Tomac. El a mai adăugat că ținta PMP este să aibă candidați în toate localitățile.