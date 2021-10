În acea duminică din 1571, ziua Domnului, forțele creștine ale Spaniei, Veneției și ale papalității s-au unit pentru a distruge flota turcă, în bătălia de la Lepanto, care a îndepărtat pentru totdeauna pericolul cuceririi islamice a Europei.

Cele două flote s-au întâlnit în zori, în largul coastei de vest a Greciei. Imensa armada europeană, cu 316 nave, depășea flota turcilor, care aveau doar 245 de nave. Dar, în secolul al XVI-lea, bătăliile navale erau câștigate, în primul rând, prin folosirea unor galere cu mulți vâslași, transportând soldați care trăgeau împotriva navelor inamice și apoi le abordau, iar turcii aveau un avantaj important prin numărul de galere.

La comanda flotilei creștine era Don Juan de Austria, chipeșul fiu nelegitim al lui Carol Quintul, împărat al Sfântului Imperiu Roman, care renunțase la tron; Don Juan de Austria era, așadar, fratele vitreg al regelui Filip al II-lea al Spaniei. Deși avea numai 24 de ani, luptase deja cu succes împotriva piraților berberi. Când flotele s-au apropiat una de alta, el a comandat atacul. Căpitanii au îndemnat la prudență, Don Juan răspunzându-le: „Domnilor, nu mai e vreme pentru consiliere, ci pentru luptă”.

Bătălia a durat patru ore și nu a fost decisă de galere și de soldați, ci de navele creștinilor – galioane, fregate și goelete puternic înarmate cu tunuri. Puterea de foc superioară a europenilor s-a dovedit a fi decisivă, nimicind trupele inamice și scufundându-le galerele, înainte ca acestea să-și poată folosi soldații.

Când nava i-a fost cucerită, comandantul turc a căzut în genunchi, oferind o recompensă uriașă în schimbul vieții sale. Cu dispreț, un soldat spaniol i-a tăiat capul când era îngenuncheat, apoi l-a înfipt în vârful suliței sale. Aceasta a fost prima dată în istoria navală când corăbiile cu velatură au înlocuit galerele ca armă principală.

Când bătălia s-a încheiat, peste 8.000 de creștini pieriseră, dar aproape 30 000 de turci fuseseră măcelăriți sau înecați. În plus, aproximativ 15.000 de creștini, sclavi pe galerele turcești, au fost eliberați. Bătălia de la Lepanto a marcat sfârșitul dominației navale turcești și a distrus mitul invincibilității otomane, care fusese creat la începutul secolului, în timpul domniei lui Soliman Magnificul.

A fost, de asemenea, o experiență decisivă pentru un soldat spaniol de 24 de ani, rănit la mâna stângă de un glonț turc.

Acesta a abandonat cariera militară, poate crezând că un condei în mâna dreaptă s-ar putea dovedi mai puternic decât sabia.

Numele lui era Miguel de Cervantes.

Tot la 7 octombrie:

1769: Căpitanul Cook descoperă Noua Zeelandă.

1777: Revoluționarii americani îi înfrâng pe britanici în a doua bătălie de la Saratoga.

1849: Scriitorul american Edgar Allan Poe moare din cauza băuturii.

1900: Se naște Heinrich Himmler, șef al SS-ului nazist, cel care a organizat lagărele de exterminare hitleriste.

Geo Alupoae, critic de teatru.