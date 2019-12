Romanii care doresc sa plece in Europa la munca au o noua oportunitate. Spatiul Economic European ofera 869 de pozitii noi pentru toti cei dornici sa munceasca pe salarii suficient de bune, in tarile din vest.

Ce joburi sunt disponibile, cate pozitii sunt deschise pentru fiecare post si care sunt tarile in care se cauta forta de munca?

AJOFM Bucuresti a informat ca Europa pune la dispozitie, prin intermediul retelei EURES Romania inca 869 de pozitii pentru romani. Acestea sunt locuri de munca vacante pe urmatoarele pozitii:

– lucratori in agricultura, manager de productie si lucratori in ferma, 215 locuri, in Danemarca.

– React JS FrontEnd Developer in Austria – sunt disponibile 2 pozitii

– lucratori pentru industria producatoare de beton – in Finlanda, sunt dispuse 2 posturi pentru lucratori in productia elementelor de beton.

– 67 de pozitii pentru soferi, mecanici auto si vopsitori / tinichigii auto in Franta

– Germania angajeaza peste 110 oameni in urmatoarele specializari: instalator sanitar autorizat, personal pentru hoteluri, cameriste, personal in domeniul gastronomiei, fierar – betonist, sudor MAG, pictor decorator, conductor tren, receptioner, operator buldozer, operator stivuitor si ajutor de electrician.

– 44 de pozitii pentru producatori si instalatori in nisa aluminiului, in Malta. De asemenea, in aceste pozitii se incadreaza si: electricieni, tehnicieni HVAC, tehnicieni de ridicare, instalatori si tehnicieni in domeniul frigotehnist, sudori si alte pozitii.

Ce alte tari ofera posibilitatea de munca in strainatate?

In Olanda puteti sa lucrati in peste 149 de pozitii, ca procesor de plante si flori, lucrator de linie in productie alimentara, sortatori in aceeasi nisa, lucratori in sere.

De asemenea, norvegienii ofera 23 de oportunitati in domenii precum: auto, servisare, electrica – electricieni cu certificat DSB, tinichigerie si mecanica etc.

Polonia – 30 de locuri de munca noi pentru specialistii in relatii clienti.

Slovacia ofera si ea 12 locuri de munca pentru specialisti in domeniul prelucrarii maselor de sticla.

Slovenia ofera 3 locuri de munca pentru programatori si pentru realizatorii de aplicatii si tehnicieni din sistemul de canalizare.

Spania – 212 pozitii deschise in special in domeniul agricol. Muncitorii in agricultura – recoltatori capsuni, faiantari si pavatori, dar si macelari si dezosatori.

Pentru cei care doresc sa se angajeze, pot vizita site-ul EURES, pentru a afla detaliile specifice fiecarei meserii, pentru a discuta mai multe informatii cu angajatorii si pentru a-si prezenta CV-urile pentru fiecare aplicatie.