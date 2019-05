Europa schimba sofatul pentru totdeauna. In cadrul unei intalniri a Comisiei Europene, s-a discutat aprobarea unui nou proiect de siguranta a circulatiei. Acest proiect ar urma sa impuna montarea unor limitatoare de viteza la toate masinile ce urmeaza sa intre in circulatie in Europa.

Proiectul de lege a intrat in dezbatere si a fost aprobat de Parlamentul European in Martie 2019, urmand sa intre in vigoare incepand cu anul 2022. Imediat dupa intrarea in anul 2022 toate masinile, indiferent de marca, model si capacitate, vor trebui sa aiba astfel de limitatoare, conform ZDNet. De asemenea, chiar si in UK vor fi valabile aceste legi, in pofida Brexitului, declara jurnalistii The Guardian.

Peste 25.000 de morti si 140.000 de raniti in accidentele rutiere anual in Europa

Luand in calcul statisticile oficiale, accidentele rutiere din Europa s-au intensificat in ultimii ani, ducand la peste 25.000 mori si 140.000 grava raniti anual. Astfel, toate masinile vor intra sub incidenta acestei legi, tocmai pentru ca aceste numere sa fie radical imbunatatite si sa se previna accidentele.

„Peste 25.000 de oameni isi pierd anual viata pe drumurile noastre. Majoritatea acestor accidente se intampla din cauza erorilor umane. Trebuie sa facem ceva pentru a stopa asta” declara Elzbieta Bienkowska, reprezentanta a Parlamentului European.

Unele dintre masinile de serie deja au inceput implementarea. Iata marcile la care pot fi regasite astfel e limitatoare!

Unele firme au fost deja in discutii pentru implementarea acestor masuri de siguranta. Modelele de lux de la BMW si Tesla sunt deja de acord sa inceapa implementarea, iar reprezentantii inca discuta conditiile, deoarece legea prevede ca orice masina, indiferent de pret, sa fie dotata cu un astfel de sistem.

Volvo este chiar prima marca ce a luat-o inaintea acestei reguli si a implementat deja un limitator de viteza pentru noile vehicule lansate de companie. Acesta limiteaza orice model la 118mph, ceea ce inseamna aproximativ 180km / h. Conform specialistilor, nicio masina Volvo lansata in anul 2021 nu va putea urca peste aceasta viteza, avand acest limitator instalat.

Reprezentantii Parlamentului European sunt constineti ca unele astfel de sisteme de siguranta exista deja, insa acestia spun ca ele acopera mai ales clasa high-end a masinilor de lux. Insa toate modelele de masini si toate marcile ar trebui sa se alinieze in acest sens, deoarece toti cetatenii au dreptul la siguranta atunci cand circula pe strazile Europei, declara aceeasi Elzbieta Bienkowska.

Mai mult, pentru a intari pozitia conform careia orice masina ar trebui sa respecte aceste preventii, cercetatorii de la Institutul de Studii de Transport al Universitatii Leeds au efectuat un studiu, in anul 2005. Acesta releva faptul ca introducerea unor astfel de limitatoare la masini ar determina reducerea numarului de accidente cu pana la 20%, iar a celor fatale cu pana la 37%.