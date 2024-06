Încă din primii ani ai vieții sale Eva Măruță a reușit să câștige simpatia publicului grație felului său nonșalant și umoristic de care a dat dovadă. Aceste calități au fost de mare ajutor, mai ales după ce s-a făcut remarcată prin prisma primului său rol într-un film – „Tati Part-Time”. Cu toate că este doar un copil, Eva recunoaște că a fost nevoie de multă muncă și seriozitate pentru a reuși în domeniul actoricesc. Notează click.ro.

Conform declarațiilor Evei Măruță, bucuria la aflarea veștii ca va face parte din filmul de comedie a emoționat-o profund. A înțeles responsabilitatea pe care trebuia să și-o asume și a decis să este mai mult decât pregătită să meargă pe acest drum.

„Mama și tata mi-au spus că au stat de vorbă cu o echipă despre un film în care aș juca eu și m-au întrebat cum mi se pare ideea. Evident că am sărit în sus de bucurie! Mi-au explicat ce ar presupune asta, că ar trebui să învăț replicile, că ar trebui să merg la filmări, să repet de multe ori, au vrut să înțeleg cât mai bine ce ar însemna asta și să nu mă grăbesc când spun că vreau. Am înțeles din prima și am fost sigură, sigură că vreau să joc în film. De fapt, am simțit că este fix ce trebuie pentru mine”, a declarat Eva Măruță, într-un interviu viva.ro, potrivi sursei citate.

