Timp de un an și jumătate, omenirea a fost cufundată în întunericul profund al coronavirusului. Un virus care a ieșit la lumină, care a fost produs în laboratorul Wuhan, a provocat milioane de decese și a stricat viețile a miliarde de oameni din întreaga lume. Dar un virus fabricat, adică o armă biologică, este o crimă oribilă împotriva umanității și, evident, cei care au comis această activitate criminală trebuie pedepsiți în mod exemplar.

Dintre toţi virusologii proeminenţi de pe planetă, care şi-au exprimat opinia că virusul nu a fost creat de om în laborator sau au tăcut, profesorul francez Luc Montagnier – deținător al unui premiu Nobel pentru medicină și primul cercetător care a izolat virusul SIDA – a fost unul dintre puținii care a avut curajul să spună adevărul fără teamă și fără niciun interes. Dimpotrivă, și-a riscat propria viață, având împotriva sa forțe planetare enorme și puternice. Un alt profesor francez, Jean-Bernard Fourtillan, care a spus la rândul lui adevărul, a fost închis într-un spital de psihiatrie. Deci, ce a spus Montagnier acum un an? „Se face o manipulare în jurul acestui virus … coronavirusul provenit de la liliac, cineva i-a adăugat secvențe genetice, în special de la HIV, de la virusul SIDA … Nu este o mutație care să apară firesc. Este opera unor profesioniști, a biologilor moleculari … o muncă precisă și minuțioasă”.

Și ce au spus atunci colegii săi virologi? Profesorul Francez Jean Francois Delfraissy, șeful consiliului științific care sfătuiește guvernul francez cu privire la “pandemie”, a declarat: „Ipoteza că virusul a fost produs într-un laborator din Wuhan este o teorie a conspirației care nu are nimic de-a face cu știința reală. Toți membrii comunității științifice sunt de acord că este un coronavirus”. Profesorul Francez Olivier Schwartz, șeful departamentului de virusologie și imunitate de la Institutul Pasteur din Franța, a declarat: „Studiile asupra genelor virusului arată clar că nu a fost un virus creat de om în laborator. Profesorul Luc Montagnier răspândește teorii fantasmagorice”.

Așadar, înțelegeți cine avea dreptate, cine spunea adevărul care oricum va ieși la iveală în toate aspectele sale pentru că “Nimic (nu stă) ascuns sub soare” conform proverbului grecesc antic. Și astăzi, ce spune laureatul Nobel în medicină Luc Montagnier despre “vaccinurile” experimentale care nici nu au licență și au provocat deja mii de decese și milioane de răniți în întreaga lume? Într-un interviu recent, el a declarat următoarele: „Vaccinurile provoacă mutații. În altă parte, el spune: Nu există nicio șansă de supraviețuire pe termen lung pentru cineva care a primit unul dintre “vaccinurile” COVID. Nu există nicio speranță și nici o vindecare posibilă. Trebuie să fim pregătiți să incinerăm cadavrele.

Aceste afirmații sunt, fără îndoială, șocante și cu siguranță terifiante, având în vedere că, potrivit datelor oficiale, aproximativ 1 miliard de oameni din întreaga lume au fost deja vaccinați. De fapt, dacă datele sunt reale, va exista o crimă de o magnitudine incredibilă, care va face ca cele două războaie mondiale să pară un mizilic.

Alți profesori de frunte, profesori de renume mondial și mii de medici din toată lumea au făcut declarații în aceeași direcție cu laureatul Nobel francez. În special, profesorul germano – thailandez al Universității germane din Mainz, Sucharit Bhakdi, adresându-se populației mondiale, o implora cu următoarele cuvinte: „Nu credeți … nu credeți această minciună! Nu credeți, pentru numele lui Dumnezeu! Și, pentru numele lui Dumnezeu, informați-vă înainte de a vă permite să vă vaccinați pe voi înșivă și pe cei dragi! Pentru că, dacă ați fost vaccinați odată, acele limfocite, dacă se întâmplă din nou, vor deveni și mai active. Deci, acest lucru explică de ce al doilea vaccin este întotdeauna mai rău decât primul, deoarece este amplificatorul (rapelul), nu? Și, pentru Dumnezeu … nu-l faceți a treia sau a patra oară, pentru că, dacă îl veți face, veți contribui la decimarea populației mondiale”.

În plus, profesorul irlandez al Universității din Dublin, Dolores Cahill, fost vicepreședinte al Comitetului științific al Inițiativei medicamentelor inovatoare (IMI), declarase în urmă cu câteva luni: „Un procent mare dintre cei care au făcut vaccinul ARNm vor muri în decurs de un an … studiile pe animale ne-au arătat că până la 50% vor muri. Mai ales, până la 80% dintre persoanele din grupa de vârstă între 45 și 80 de ani vor avea complicații grave de sănătate sau vor muri”.

Fostul vicepreședinte al Pfizer, Dr. Michael Yeadon, a declarat, de asemenea, următoarele: “Este prea târziu pentru a salva pe oricine a fost vaccinat cu vreunul dintre vaccinurile Covid-19. Miliarde de oameni sunt condamnați la moarte sigură, imuabilă și dureroasă. Oricine a primit injecția va muri cu siguranță prematur, în decurs de cel mult 3 ani, în cel mai optimist scenariu”.

Deci, citind toate aceste afirmații, nu este posibil să vă vaccinați dacă, evident, aveți funcția de bază a creierului. Totuși, întrebarea este: o are cineva? Din păcate, există oameni care nu o au, pentru că, deși află despre aceste lucruri, merg în continuare să se vaccineze. Și de ce se întâmplă asta? De ce este atât de înfricoșător să fii spălat pe creier și de ce se face propagandă sistematică în mass-media în majoritatea țărilor, încât i-au făcut pe oameni să-și piardă mințile sub regimul fricii de moartea prin infectarea cu Covid și să expedieze sumar orice altă opinie științifică? Din nou, trebuie să subliniez că și numai diferența de opinii din comunitatea medicală științifică este un motiv suficient pentru a nu accepta niciunul dintre „vaccinurile” COVID-19, a cărei mortalitate sa în întreaga populație mondială este, în plus, foarte scăzută, la 0,15% și nu justifică în niciun fel vaccinarea în masă universală. Desigur, există oameni care nu știu nimic despre acest lucru – ceea ce nu este justificat în zilele noastre, dat fiind că vi se cere să faceți ceva în legătură cu starea dumneavoastră biologică – și, prin urmare, merg să se vaccineze fără nicio grijă.

În concluzie, aș dori să sper următoarele: fie că toți acești mari oameni de știință să se înșele cu privire la consecințele atât de dramatice și de coșmar ale vaccinării, fie că va apărea în viitor un antidot care să detoxifice persoanele vaccinate.

Oricum ar fi, oamenii ar trebui să nu mai meargă la centrele de vaccinare, iar vaccinările ar trebui să se oprească ACUM.

Curriculum vitae

Isidoros Karderinis s-a născut la Atena în 1967. Este romancier, poet și cronicar. A studiat economia și a absolvit studii postuniversitare în economia turismului. Articolele sale au fost publicate în ziare, reviste și site-uri web din întreaga lume. Poeziile sale au fost traduse în engleză, franceză și spaniolă și publicate în antologii poetice, reviste literare și rubrici de ziare literare. A publicat opt cărți de poezie și trei romane în Grecia. Cărțile sale au fost traduse și publicate în Statele Unite, Marea Britanie, Italia și Spania.

Social media

Facebook: Karderinis Isidoros

Twitter: isidoros karderinis

Linkedin: ISIDOROS KARDERINIS

SURSE

https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/04/17/le-coronavirus-fabrique-a-partir-du-virus-du-sida-la-these-tres-contestee-du-pr-luc-montagnier_6036972_4355770.html

https://www.thestar.com.my/news/regional/2020/04/21/experts-accusation-that-covid-19-virus-originates-in-lab-is-false-and-wrong

https://www.marseillenews.net/toutes-les-personnes-vaccinees-contre-le-covid-mourront-previent-le-virologue-francais-%E2%8B%86.html

https://www.facebook.com/100013353545767/videos/1178172692637838

https://www.brighteon.com/10be15cc-987e-44b9-83b5-1db88e60ae36

https://www.lifesitenews.com/news/exclusive-former-pfizer-vp-your-government-is-lying-to-you-in-a-way-that-could-lead-to-your-death?fbclid=IwAR1rlw01K76wxNFHjZj2ycE0G_366uFowXDvKEM0ic8BYFH2_a88qxNot5A