Un grup de artiști clujeni va susține în premieră la Suceava un concert de muzică instrumental – vocală la Casa Culturii în seara de sâmbătă, 19 noiembrie, de la orele 18.00. Muzicienii au fost invitați de prietenii lor suceveni de la Filadelfia, ca să facă cunoștință cu publicul bucovinean într-un schimb de valori culturale.

În ultimii ani prietenia între orașele Suceava și Cluj s-a legat tot mai mult prin studenții care au plecat să studieze în orașul universitar translivănean. Nu vin clujenii des la Suceava, dar când vin aduc ceva bun cu ei care să încânte inimile bucovinenilor! Repertoriul ales de grupul vocal-instrumental a fost bine primit în municipiul Cluj, iar așteptările la Suceava sunt mari!

Povestea transmisă de interpreți se leagă de tema concertului „Privește în sus” care a fost aleasă intenționat într-o vreme bântuită de războiul din Ucraina și de crizele tot mai mari de la orizont.

„Prin muzică dorim să aducem speranță în sufletele oamenilor! Când nu mai găsim ceva stabil de care să ne ancorăm, ca tot românul, ne îndreptăm privirile în sus, cu credință că numai Dumnezeu ne mai poate ajuta” spune muzicianul Cosmin Ciubotariu, fost elev al Liceului Teoretic Filadelfia.

Ce va performa grupul instrumental vocal vom auzi în seara de sâmbătă, 19 noiembrie, de la ora 18.00 în sala mare a Casei Culturii.

Intrarea este liberă!