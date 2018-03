Pe data de 21 martie a fiecărui an se sărbătorește la nivel internațional Ziua Mondială a Persoanelor cu Sindrom Down. Acesta este un eveniment dedicat conștientizării Sindromului Down, dar și incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități. Anul acesta evenimentul a ajuns la cea de-a XIII-a ediție.

În perioada 20-22 martie 2018 se organizează în cadrul Complexului Cultural Sportiv Studențesc Tei un eveniment cultural-sportiv dedicat Zilei Mondiale a Persoanelor cu Sindrom Down din România. Pe lista participanților se înscriu 200 de tineri cu dizabilități, reprezentanți ai ONG-urilor partenere din București și din peste 15 orașe ale țării.

Evenimentul este organizat de Asociația Down Plus București, în parteneriat cu Federația Româna de Fotbal, Complexul Sportiv Studențesc Tei, Fundația Inimi Generoase, Uniunea Studenților din Romania, Primăria Municipiului Bucuresti, Primăria Sector 5 prin Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” Sector 5, Crucea Roșie Sector 2, Edenred și DGASMB.

Mai multe detalii aici: http://bit.ly/2Iqo36S