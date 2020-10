La 16.10.2020, ora 15.20, un tânăr de 19 ani, din com. Satu Mare a condus autoturismul pe D.J. 178B, pe raza localității de domiciliu.

În autoturism, în calitate de pasageri alte 6 persoane cu vârste cuprinse între 1 și 55 de ani, toți din com. Satu Mare.

Ajuns în dreptul intersecției cu DC 41 a intrat în coliziune față-spate cu autoutilitara condusă în aceeași direcție de către un bărbat de 54 ani, din com. Satu Mare, autoturism care la momentul impactului efectua viraj la dreapta pentru a intra în curtea unui imobil.

În urma impactului pasagerii aflați în autoturismul condus de tânărul de 19 ani au suferit leziuni ușoare, fiind transportați cu mai multe echipaje de ambulanță la Spitalul mun. Rădăuți.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, după care la sediul Spitalului Municipal Rădăuți li s-au recoltat probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

S-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.