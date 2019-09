Peste 250 de cicliști amatori s-au înscris până în acest moment la KING OF THE MOUNTAIN Piatra Arsă, competiție care are loc sâmbătă, 14 septembrie, în paralel cu etapa a IV-a Turului României (Ploiești-Moreni-Moroieni-Cabana Piatra Arsă).

O zi pe an, șoseaua TransBucegi este închisă circulația auto și un singur om este KING OF THE MOUNTAIN. Cel mai bun cățărător va urca pe podiumul de la Piatra Arsă în data de 14.09.2019! KING OF THE MOUNATIN Piatra Arsă 2019 este un eveniment adiacent Turului României 2019, concurs UCI 2.1 și își propune să premieze cei mai buni cățărători din țară și să adune cât mai mulți susținători la Finishul etapei cu numărul 4.

Evenimentul are două categorii – șosea și offroad. Concursul de cățărare pe șosea va avea startul sâmbătă, 14 Septembrie, ora 12, la hotelul Cota 1000 (granița județelor Dâmbovița cu Prahova, pe DN 71, ce leagă Târgoviște de Sinaia) și sosirea la Piatra Arsă în Masivul Bucegi, la o altitudine de 1920m. Cățărarea pe șoseaua TransBucegi are o lugime de 17 km și o diferență de nivel de 900 m.

Concursul de cățărare pe off-road va avea startul tot sâmbătă, 14 Septembrie, la ora 12, de la Telegondola Sinaia și sosirea la Piatra Arsă, la o altitudine de 1920m. Cățărarea începe cu un Start festiv de 2km pe șosea, continuă pe drum forestier pentru încă 4km, până la Cota 1400, de unde se intră pe Drumul de Vară (pârtia de ski) până la Cota 2000 (marcaj turistic bandă roșie). Ultimii 4 km se vor parcurge pe platoul Bucegilor, până la sosirea de la Piatra Arsă (marcaj turistic bandă galbenă). Cățărarea pe off-road dintre Sinaia și Piatra Arsă are o lungime de 13 km și 1000 m diferență de nivel.

Vor fi premiate următoarele categorii:

King of the Road

Queen of the Road

King of the Off-Road

Queen of the Off-Road

Programul concursului este următorul:

– între orele 10:30 și 11:30 – preluare numere de concurs în parcarea hotelului Cota 1000 pentru King of the Road și parcarea Telegondolei Sinaia pentru King of the Off-Road;

– ora 11:45 – alinierea la Start, în ambele locații;

– ora 12:00 – Start King of the Mountain – atât traseul de șosea cât și cel de off-road;

– ora 14:00 – Sosire Turul României;

– ora 14:30 – Premiere Turul României, etapa 4 și King of the Mountain.

ÎNSCRIERILE SE FAC GRATUIT AICI: https://racehub.ro/register/TurulRomanieiKOM2019

Despre Turul României

Traseul ediției 52 a Turului României (11-15 septembrie) se întinde pe o distanță de 688 de kilometri: pornește din Cluj-Napoca, ajunge pe TransBucegi (Drumul Babelor) la o altitudine de 1950 de metri, în premieră națională pentru o competiție, și se încheie în București, surprinzând unele dintre cele mai frumoase peisaje. Sighișoara, Brașov, Focșani, Buzău, Târgoviște, Ploiești sunt alte orașe aflate pe traseul Turului României 2019.

Partenerii principali ai Turului României sunt Auchan și Ministerul Tineretului și Sportului, alături de partenerul de mobilitate – Skoda, partenerii instituționali – Primăria Municipiului București, Primăria Târgoviște și Consiliul Județean Cluj și partenerii de organizare: Danone (Tricoul Galben & Cel mai bun român), Coccolino (Tricoul Cel mai bun sprinter), Persil (Tricoul cel mai bun U23), Auchan (Tricoul cel mai bun Român), Vodafone, Petrom, Chio, Cristim, Eti Dare, Gatorade, Perfect Fit (Mars), Banca Transilvania, Prodlacta, Wanted și Zuzu FIT.

Turul României sau „Mica Buclă” este cea mai importantă competiție ciclistă din România. Prima ediție a Turului, câștigată de echipa Bulgariei, a avut loc în 1934, pe o distanță de 1026 de kilometri, având 7 etape. Originile Turului datează însă de la începutul secolului trecut. În august 1910, inspirată de Turul Franței, publicația „Revista Automobila” a organizat Circuitul Munteniei, la care au participat 18 concurenți, pe ruta București-Sinaia-Târgoviște-Butimanu-București. Odată cu venirea Primului Război Mondial, competiția s-a oprit. În 1934, ziarul „Sportul Zilnic” a organizat prima ediție a Turului României, țara noastră devenind a șasea din lume cu propriul tur național. Din 1950 până în 1974, Turul României a fost organizat cu regularitate, urmat de o perioadă de pauză până în 1983. Din 1984, a fost reluată organizarea Turului. Cea mai rapidă cursă parcursă în cadrul Turului României a fost în 1974, între Pitești și București, când cei 109 kilometri au fost parcurși cu o medie de 52,516 km/h. Mircea Romașcanu și Constantin Dumitrescu, două legende ale ciclismului românesc, au câștigat fiecare de 3 ori Turului României, fiind cel mai mare număr de victorii individuale.