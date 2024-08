Joi, pe 15 august, locuitorii satului Rotunda din orașul Liteni își vor sărbători hramul localității. Evenimentele vor avea loc începând cu ora 14.300 la Căminul Cultural din Rotunda. „Trei oameni simpli, susținuți de Primăria orașului Liteni, și-au unit forțele pentru a organiza un moment unic în istoria recentă a comunității noastre: o horă și un spectacol cum nu s-au mai văzut în sat de peste 30 de ani”, au transmis organizatorii. Evenimentul beneficiază de prezența unor invitați de seamă care vor aduce voie bună și momente artistice de neuitat, respectiv Silvia Semeniuc, Laura Olteanu, Simona Matachi, Andreea Bădărău, Ilinca Maria Vornicu, Ștefania Maria Popa, Mădălina Maftei, Anastasia Elena Grămadă, Taraful „Izvorașul” Liteni, coordonat de Prof. Dan Ilie Matachi și fanfara „Codrii Rotunzii”

Programul mai include și momente precum „Istoria satului Rotunda”, în cadrul căreia se va prezenta istoria satului, un moment dedicat profesorilor, în cadrul căruia generațiile de absolvenți vor premia dascălii ieșiți la pensie pentru tot sprijinul acordat de-a lungul anilor, precum și o expoziție de meșteșuguri sătești.