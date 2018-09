Ziua de 1 Octombrie este o zi speciala pentru organizatia noastra si beneficiarii nostri seniori, deoarece in aceasta zi se celebreaza Ziua Internationala a Persoanelor Varstnice.

Data fiind activitatea si programele de traditie ale FSC destinate persoanelor din aceasta categorie, avem placerea de a va trimite calendarul evenimentelor dedicate acestei sarbatori, alaturi de invitatia de a participa la aceste evenimente, alaturi de beneficiarii FSC de varsta a III-a, parteneri si colaboratori de traditie!

Iata care vor fi aceste evenimente:

– sambata si duminica (29-30 septembrie), 30 de medici voluntari din Iasi, membri ai bine cunoscutei organizatii Caravana cu Medici , vor desfasura o ampla campanie de consultatii de specialitate gratuite in comuna Corbasca, urmand sa consulte 130 de adulti (in special varstnici) si cel putin 50 de copii. Consultatiile vor avea loc la Scoala din Corbasca si vor include si testari papanicolau oferite cu sprijinul Medical Test. Campania va beneficia de suport din partea echipei serviciului de ingrijire la domiciliu FSC din comuna si de sprijinul Primariei locale. Pe toata perioada campaniei medicii voluntari vor fi gazduiti de localnici, dar si de manastirea din comuna;

– luni 1 octombrie, beneficiarii Centrului Dr. Stefan Ciobanu, vor fi sarbatoriti in cadrul centrului de zide catre echipa si voluntarii FSC si vor primi cadouri oferite de prietenii nostril de la Fiterman, Estrade, Simba, Lady Blue

– Fundația de Sprijin Comunitar și partenerii săi, Asociația Four Change și Universitatea Danubius Galați, vă invită să participați la Conferința de lansare a proiectului: SERVICII SOCIALE PENTRU FIECARE VÂRSTNIC – pachet de achiziții de servicii in fiecare comunitate – luni, 1 Octombrie 2018, Sala Mare a Consiliului Județean Bacău, Bacău, între orele 12:00 – 15:00. Conferinţa va reuni reprezentanţi ai autorităţi publice la nivel local şi central – ministere, instituţii publice – DGASPC, SPAS etc., asociaţii reprezentative ale vârstnicilor, ai caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor si furnizori de servicii sociale destinate vârstnicilor. În cadrul evenimentului va fi prezentat conceptul de pachet legislativ tertiar – soluție pentru contractarea de servicii sociale destinat persoanelor vârstnice, în vederea dezvoltării unei sistem național de servicii sociale dedicat persoanelor vârstnice disponibil în orice comunitate și adaptat nevoilor reale ale beneficiarilor.

– pe 3 octombrie, 20 de seniori de la Centrul Dr. Stefan Ciobanu, vor participa la concursul „Placintele Bunicilor” organizat de DGASPC, Bacau in Piateta din fata Primariei, Tirgu Ocna, incepand cu ora 14:00;

– duminica, 7 octombrie, la Satul Seniorilor Buhusi va fi organizata incepand cu ora 12:00 o petrecere campeneasca dedicata rezidentilor acestui centru. Vor fi pregatite momente artistice, bucate de sarbatoare gatite in bucataria proprie, degustari din camara de toamna a bunicilor, invitati din partea autoritatilor locale si judetene si partenerilor locali, dar si dintre apartinatorii persoanelor gazduite in centru; va participa la acest eveniment si corul Speranta al Centrului de zi Dr. Stefan Ciobanu din Bacau