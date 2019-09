Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava și Consiliul Județean Suceava, organizează joi, 19 septembrie la Eden Garden mai multe acțiuni în cadrul proiectului ”Spitalul comunității tale”. Manifestările vor debuta cu conferința ”Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava – Unitate medicală de referință în Regiunea Nord-Est”. Evenimentul va aduce în discuție rolul unității medicale la nivel regional în relație cu serviciile medicale și expertiza pe care le oferă în particular pe anumite arii de practică. Printre invitați se numără: Ec. Vasile Rîmbu – Manager al Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, Gheorghe Flutur – Președintele Consiliului Județean Suceava, Dr. Vasile Cepoi – Președintele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate, Vasile Barbu – Președintele Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților și Alina Comănescu – Președintele Asociației „Sănătate pentru Comunitate” De asemenea, în cadrul evenimentului, medici șefi din secții ale spitalului vor prezenta date despre activitatea secțiilor pe care le coordonează (prezentări, statistici, date relevante). Manifestările vor continua cu evenimentul educațional-informativ ”Responsabilitate în comunitate”. În cadrul evenimentului va fi organizată o serie de demonstrații practice și sesiuni educative-informative dedicate liceenilor suceveni, care includ: Demonstrații practice: Cum se acordă primul ajutor – important de știut! și Sesiuni educative: Prevenirea bolilor netransmisibile cu impact major în lumea modernă: bolile de inimă, diabetul, bolile respiratorii, cancerul. Ce măsuri trebuie să luăm pentru a ne proteja sănătatea? Importanța nutriției corecte în adolescențăSesiuni informative – orientare profesională: Cariere pentru VIAȚĂ – medicina, mai mult decât o profesie: De ce am ales să fiu medic . De ce am ales să fiu asistent medical.