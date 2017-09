Ziua de 1 octombrie, Ziua Internationala a Persoanelor Varstnice va fi marcata in cadrul Fundatiei de Sprijin Comunitar conform traditiei de 20 de ani, cu o serie de activitati care ii vor avea in centrul atentiei pe seniorii asistati prin programele organizatiei. In toate centrele dedicate acestora vor fi organizate festivitati speciale care sa le reamintesca cat de importanti sunt pentru noi si cat de mult ii apreciem si pretuim.

Actiunile vor incepe inca de joi, 28 septembrie, cand beneficiarii si colaboratorii Centrului Dr. Stefan Ciobanu vor fi sarbatoriti la Restaurantul Pasaj cu o masa festiva si un program artistic si de divertisment adecvat varstei. De asigurarea bunei dispozitii se vor ocupa seniorii din cadrul Clubului de muzica, care pregatesc special pentru acest eveniment un mini-concert de muzica populara si slagare din vremea tineretii. Voluntarii FSC vor oferi seniorilor organizatiei cateva surprize distractive, constand in jocuri si concursuri care sa descreteasca fruntile si sa anime atmosfera. Activitatile dedicate Zilei Varstnicului in Bacau sunt sustinute printr-o finantare nerambursabila de catre Consiliul Local Bacau, in baza LEGII nr. 350/2005.

Pe 29 septembrie va fi randul profesionistilor FSC sa impartaseasca din experienta de 20 de ani a organizatiei in oferirea de servicii dedicate varstnicilor. Acestia vor organiza doua work-shop-uri, in parteneriat cu Asociatia pentru Promovarea Invatamantului European avand ca teme „Problemele in furnizarea de servicii sociale adresate varstnicilor” si „Contractarea serviciilor sociale – cresterea parteneriatului public-privat”. Atelierele vor aborda subiecte referitoare la tipurile de servicii adresate persoanelor varstnice existente in Romania in general si in Bacau in special, identificarea problemelor in furnizarea de servicii sociale destinate persoanelor varstnice, dar si a solutiilor pentru acordarea de servicii de calitate, adaptate nevoilor acestei categorii. Atelierele sunt de interes pentru toti profesionistii in asistenta sociala, dar in special membrilor Colegiului National al Asistentilor Sociali care vor putea acumula cate doua credite profesionale/atelier.

Evenimentele festive se vor muta pe 1 octombrie la Caminul Cultural din Corbasca, unde peste 70 de persoane varstnice sunt invitate de echipa locala a FSC, in parteneriat cu Fundatia Mana in Mana si Primaria Comunei Corbasca la un spectacol de muzica si dans. Fanfara de la Bacioi si cativa seniori de la Centrul de zi Dr. Stefan Ciobanu vor fi responsabili cu spectacolul muzical si antrenul, iar organizatorii ii vor “rasfata” pe sarbatoriti cu gustari si surprize dulci. Tot pe 1 octombrie va fi organizata o petrecere campeneasca si la centrul rezidential Satul Seniorilor Milly din Buhusi. Cativa interpreti de folclor vor face ca muzica de sarbatoare si voia buna sa rasune pe “ulitele” Satului Seniorilor, iar pentru rezidentii centrului si invitatii acestora va fi pregatit un berbecut la protap si alte bunatati, ca la o adevarata sarbatoare traditionala.

Momentele festive vor continua si saptamana urmatoare mai precis pe 5 octombrie cand copiii de la Centrul Mozaic din Bacau, impreuna cu voluntarii organizatiei, vor face vizite la domiciile varstnicilor bolnavi ingrijiti de FSC pentru a le darui o floare, un zambet si cateva momente de bucurie care sa le aline singuratatea si suferinta. Activitatea face parte dintr-un proiect mai amplu, Generatii, centrul comunitatii co-finantat de Fundatia Principesa Margareta a Romaniei, care aduce impreuna persoane apartinand mai multor generatii si creeaza cadrul in care varstnicii si copiii socializeaza, invata lucruri noi, se ajuta reciproc si primesc sprijin.