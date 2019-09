Consiliul Județean Suceava a organizat la finele săptămânii trecute la Suceava două evenimente importante care au atras peste 20.000 de vizitatori și spectatori. ”Timp de 3 zile am avut un eveniment de ținută prin care am dorit să sărbătorim 65 de ani de la înființarea Ansamblului Artistic ”Ciprian Porumbescu”, un ansamblu de elită, o instituție de prestigiu a Consiliului Județean Suceava, un important ambasador al județului Suceava și al Bucovinei. Doar aici, în cele 3 zile, am avut peste 10.000 de spectatori. Doresc să mulțumesc pe această cale sucevenilor și tuturor celor care au fost prezenți”, a declarat președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur.

Tot în centrul municipiului Suceava Consiliul Județean Suceava, împreună cu Asociația ”Produs în Bucovina, a organizat în perioada 11-15 septembrie Târgul de Toamnă ”Produs în Bucovina”. ”Standurile și produsele celor de la ”Produs în Bucovina” au atras aprecierile vizitatorilor și cumpărătorilor prezenți într-un număr foarte mare pe esplanada Casei de Cultură. Am făcut și voi continua să fac apel către suceveni să cumpere produse din județul Suceava. În cadrul Târgului au evoluat formații reprezentând toate zonele folclorice ale județului. Formatul și locația s-au dovedit a fi de un real interes din partea sucevenilor, drept care ne propunem ca următoarele ediții să le organizăm tot în centrul Sucevei. În aceeași formulă ne vom deplasa și în țară. În prima parte a lunii octombrie împreună cu cei de la ”Produs în Bucovina” vom fi la Cluj-Napoca”, a mai spus Flutur.