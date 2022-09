Principalele evenimente organizate în vară de Muzeul Național al Bucovinei s-au bucurat de o asistență consistentă, chiar dacă vremea nu a fost întotdeauna prielnică. Între 29 și 31 iulie, a avut loc manifestarea <Lume, lume…hai la târg>, în perioada 11-14 august a fost o nouă ediție a Festivalului Internațional de Artă Medievală <Ștefan cel Mare>, în intervalul 19-20 august s-a desfășurat Festivalul <Cetatea de Rock a Sucevei>, iar între 26 și 28 august, la Cetatea de Scaun s-a derulat proiectul <Teatru la Cetate>. Directorul instituției muzeale, Emil Ursu, a declarat, la Radio Top: „Am început cu <Lume, lume…hai la târg!>, a plouat două zile. În timpul Festivalului Medieval a plouat două zile. La rock am scăpat, a plouat cu o seară înainte. La fel, am scăpat la teatru. Însă, la rock, vremea a fost destul de amenințătoare. Nu se pune problema să fim noi triști sau dezamăgiți. Ne-am bucurat de ploaie, mai ales că în agricultură era absolut obligatorie, și încă mai este. La <Lume, lume…hai la târg!> au fost 8.500 de oameni, la Festivalul Medieval au fost 29.466, la Festivalul de rock au fost 4.372, la concertul fraților Advahov au fost 2.700, iar la <Teatru în Cetate> au fost 1.749 de spectatori. Așadar, a fost o prezență destul de consistentă”. Emil Ursu a completat: „Per total, mulțumim lui Dumnezeu, a fost o vară bună, o vară care sper să fi lăsat amintiri plăcute celor care au trecut prin Suceava. Vorbesc de turiști și, desigur, despre cei care lucrează în străinătate și vin, de obicei, în luna august, în concediu, acasă, la Suceava. Au fost foarte mulți din ceea ce noi numim diaspora. Au fost foarte mulți turiști și din țară, din toate zonele țării. Încă nu s-a revenit la numărul mare de turiști din străinătate. Au fost mult mai puțini decât în 2019 sau în 2018, din cauza războiului de la graniță și a problemelor cu pandemia”.

