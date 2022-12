Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a celebrat pe 15 decembrie, in cadrul unui eveniment aniversar, 140 de ani de la infiintarea primei burse de valori din Romania. Evenimentul a fost organizata sub Inaltul Patronaj al Presedintelui Romaniei.

Evenimentul aniversar a fost deschis cu o serie de alocutiuni din partea Administratiei Prezidentiale, Guvernului Romaniei, Autoritatii de Supraveghere Financiara, Bancii Nationale a Romaniei, Casei Regale a Romaniei, precum si cu mesaje ale reprezentantilor burselor internationale si altor stakeholderi din piata de capital.

Bursa de Valori Bucuresti (BVB), institutie fundamentala a pietei de capital, a demonstrat de-a lungul timpului ca si-a indeplinit cu succes rolul fundamental de finantare a economiei romanesti si a celebrat pe 15 decembrie in acest an, intr-un cadru aniversar, 140 de ani de la infiintarea primei burse de valori in Romania. Evenimentul aniversar a fost organizat sub Inaltul Patronaj al Presedintelui Romaniei. Agenda completa cu detaliile desfasurarii acestei manifestari poate fi consultata aici. La evenimentul aniversar organizat la Palatul Parlamentului au participat reprezentanti la cel mai inalt nivel din partea autoritatilor statului roman, ai institutiilor-cheie ale pietei de capital din Romania, ai organizatiilor internationale si burselor din regiune, precum si ai companiilor listate sau cu potential de listare.

Presedintele Bursei de Valori Bucuresti, Radu Hanga, a declarat: „Am fost onorati sa vedem in aceasta zi speciala atat de multa unitate in jurul institutiei Bursei intr-un context international atat de complicat. De-a lungul celor 140 de ani de istorie, Bursa a depasit multe provocari si credem ca cea mai importanta lectie pe care am invatat-o este ca Bursa uneste nu doar capitalul cu ideile, ci si dorinta de a face mai mult cu abilitatea de a face mai bine. Avem un dialog excelent cu autoritatile statului, Presedintie, Guvern, Parlament, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Banca Nationala a Romaniei si cu intreg ecosistemul pietei de capital pentru a dezvolta bursa romaneasca si a-i creste reprezentativitatea.”

Directorul General al Bursei de Valori Bucuresti, Adrian Tanase, a declarat: „Bursa a reusit sa aduca impreuna reprezentanti la cel mai inalt nivel ai statului roman, ai autoritatilor si ai mai multor stakeholderi implicati direct sau indirect in piata de capital. Momentul aniversar prin care am celebrat 140 de ani de la deschiderea primei burse de valori mobiliare in Romania este o recunoastere a importantei pe care bursa a capatat-o in economia nationala si le multumim tuturor celor care sunt alaturi de noi si sustin dezvoltarea pietei de capital romanesti. Sunt mandru sa conduc echipa BVB care a facut ca aceasta recunoastere sa fie posibila!”

“140 de ani nu inseamna doar istorie si traditie pentru Bursa de Valori, ci inseamna si responsabilitate pentru viitor, inseamna a lua trecutul, cu experientele si lectiile sale, si a-l pune in slujba generatiilor urmatoare. Istoria indelungata a Bursei de Valori a fost intrerupta, din pacate, in acele decenii in care comunismul a anihilat brutal economia de piata si principiile acesteia. Reinfiintarea Bursei de Valori insa, in anul 1995, a coincis cu inceputurile sinuoase ale tranzitiei la economia de piata in Romania. Astazi, dupa aproape 30 de ani de istorie recenta, dupa reforme si progrese importante, Bursa de Valori Bucuresti este institutia reprezentativa a pietei noastre de capital. Eforturile si activitatea Bursei, dar si performantele companiilor listate au facut ca Romania sa beneficieze, din anul 2019, de statutul de piata emergenta. Aceasta recunoastere este expresia increderii din partea companiilor de rating si a institutiilor pietelor de capital. Prin dezvoltarea si adaptarea permanenta la tendintele in domeniu, Bursa de Valori Bucuresti dispune astazi de expertiza competitiva si mijloace moderne, care atrag un numar tot mai important de investitori, de aproape 2,5 ori mai mare in prezent decat in anul 2019. Portofoliul consistent de aproape 400 de societati listate, dar si spectrul larg al domeniilor de interes, precum sectorul financiar, agribusiness, energie sau sanatate au transformat Bursa de Valori Bucuresti intr-o alternativa consistenta de finantare, complementara in raport cu sistemul bancar. Iar potential de crestere exista din plin. Felicit inca o data Bursa de Valori Bucuresti, pentru contributia pe care o are la dezvoltarea sistemului financiar romanesc.”, mesajul Presedintelui Romaniei, Excelenta Sa Klaus Werner Iohannis transmis de catre domnul Cosmin Marinescu, Consilier Prezidential.

”La nivelul Guvernului, suntem convinsi ca listarile anuntate ale Hidroelectrica si Salrom, aprobate de Statul Roman, pot fi un veritabil catalizator pentru accelerarea ritmului listarilor la Bursa de Valori Bucuresti si pentru atragerea atentiei investitorilor asupra pietei noastre de capital. Cu ajutorul Bursei de Valori, mediul de afaceri autohton devine din ce in ce mai transparent, stimulativ si predictibil, intr-un cuvant competitiv la nivel international, astfel incat sa permita derularea in bune conditii a afacerilor locale si, totodata, sa atraga antreprenori creativi si investitii cat mai solide din toate colturile lumii. Procesul de aderare la Organizatia de Cooperare si Dezvoltare Economica, aflat deja in plina derulare, va dinamiza fluxurile de capital si va creste interesul fata de oportunitatile oferite de piata noastra bursiera. Depunerea recenta a memorandumului initial, la Paris, a fost foarte bine primita si Guvernul va face toate eforturile necesare de adoptare a standardelor OCDE, inclusiv din perspectiva pietei de capital.”, a declarat Premierul Romaniei Nicolae Ciuca.

“Bursa romaneasca trebuie sa devina un reper semnificativ al economiei romanesti, un important izvor de finantare a acesteia si o platforma de tranzactionare a pachetelor de actiuni ale celor mai importante si atractive companii romanesti. Asa dupa cum am enuntat si cu alte ocazii, este nevoie de o doza de “patriotism economic” in ceea ce priveste sustinerea Bursei si in orientarea investitiilor catre active solide din economia nationala. Nu este nicidecum vorba de o atitudine nationalista reactionara la adresa provocarilor economiei globale. Si nici despre o retorica populista. Redefinit in contextul analizelor dedicate crizei economice din 2008, de catre economisti cunoscuti, termenul de patriotism economic se prezinta perfect compatibil cu libertatea pietei”, a declarat Presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara, domnul Nicu Marcu.

Consilierul Guvernatorului BNR, Dan Costin Nitescu, a transmis mesajul domnului Guvernator al Bancii Nationale a Romaniei, Excelenta Sa Mugur Constantin Isarescu si a accentuat „Vechea cladire a Bursei de Valori Bucuresti, situata vis a vis de Banca Nationala a Romaniei, sta marturie pentru contributia Bursei inca de la inceputul vietii economice moderne a tarii. BNR si BVB faceau la acea data o pereche a vigorii pe care a avut-o optiunea romaneasca pentru economie de piata si pentru o societate prospera. Salut eforturile deosebite si preocuparea pentru asezarea Bursei de Valori Bucuresti acolo unde ii este locul, ca pilon de baza al capitalizarii si finantarii economiei Romaniei si marturisesc cu emotie ca sunt unul dintre sustinatorii acestui demers. Rezultatele obtinute, mix-ul de industrii si anvergura companiilor listate la Bursa de Valori Bucuresti confirma ca s-a mers pe drumul cel bun”.

“Bursa de Valori din tara noastra a fost infiintata la numai un an de la proclamarea Regatului Romaniei, ca stat suveran si independent pe continentul european. Infiintarea Bursei in timpul Regelui Carol I nu a fost un act intamplator, nici singular. Suveranul si elita politica, intelectuala, economica si militara a tarii au initiat, incepand cu anul 1866, reforme fundamentale pentru institutiile Statului si pentru modernizarea economiei nationale. Bursa de Valori din Romania a fost, asadar, inca de la inceputurile ei, unul dintre simbolurile cele mai puternice ale atasamentului natiunii romane fata de valorile europene si fata de principiile libertatii si democratiei. Creata intr-un moment istoric in care modernizarea economiei si a societatii era abia la inceput in mai toate tarile Europei, Bursa de Valori s-a consolidat de-a lungul anilor, desi meandrele istoriei nostre contemporane au fortat economia romaneasca la izolare timp de mai multe decenii. Dupa anul 1989, am fost mereu alaturi de Bursa de Valori, asa cum Familia Regala a fost alaturi si a sprijinit intreaga dezvoltare romaneasca pe principiile europene si transatlantice. La o aniversare atat de frumoasa, va felicit si va doresc tuturor multi ani de aici incolo ! La sfarsit de an, va doresc voua, familiilor voastre si celor dragi Craciun cu pace sufleteasca si un an nou mai bun !”, mesajul Majestatii Sale Margareta, Custodele Coroanei romane.

Istoria bursei in Romania este strans legata de data de 1 decembrie. In 1882, bursa de valori mobiliare si bursa de marfuri si-au inceput activitatea in Romania, in baza Inaltului Decret Regal emis de Regele Carol I. Evolutia pietei de capital romanesti a reflectat indeaproape evolutia economiei locale, cunoscand atat perioade de dezvoltare accelerara, cat si crize economice specifice diferitelor etape. Dupa instraurarea regimului comunist, Bursa a fost inchisa in 1948. Bursa de valori a fost reinfiintata in 1995, iar prima sedinta bursiera a avut loc pe 20 noiembrie 1995, cand erau listate doar sase companii. La finalul anului 1995, la BVB erau listate 9 companii.

In 2022, la finalul primelor 11 luni, la BVB sunt listate 373 de companii, 83 pe Piata Reglementata si 290 pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT). In acest an, pana la data de 1 decembrie, au fost realizate peste 1,54 milioane de tranzactii cu toate tipurile de instrumente financiare. Valoarea totala de tranzactionare realizata pe Piata Reglementata si pe SMT in primele 11 luni din 2022 cu toate tipurile de instrumente financiare a a fost de peste 19,6 miliarde lei, echivalentul a aproape 4 miliarde euro. Incepand cu 2020, evolutia pietei de capital din Romania a fost recunoscuta pe plan international de furnizorul global de indici FTSE Russell si astfel Romania a fost promovata la statutul de Piata Emergenta. In prezent, 13 companii romanesti sunt incluse in indicii pietelor emergente, iar printre aceste companii se numara si emitentul BVB, companie listata in 2010 pe propria piata.

Evenimentul aniversar a fost realizat cu sprijinul partenerilor Alro, Banca Transilvania, BRK Financial Group, Electrica, Evergent Investments, Fondul Proprietatea, Impact Developer & Contractor, Nuclearelectrica, Purcari, Romcarbon, Romgaz, SIF Oltenia, SIF Muntenia, Teraplast, Transgaz, Transilvania Investments. Parteneri institutionali ai evenimentului: Asociatia Brokerilor, Asociatia Romana pentru Relatia cu Investitorii, Envisia Boards of Elite, Institutul de Studii Financiare.