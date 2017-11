Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA) din Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a organizat evenimentul anual de informare pentru beneficiarii și potențialii beneficiari POCA.

Anul 2018 va fi unul crucial pentru implementare. Dacă în 2017 am făcut mari eforturi pentru recuperarea întârzierilor din ultimul an și jumătate, prin evaluări și lansări de noi apeluri, în 2018 presiunea se va muta pe implementare, iar aceasta presupune efort susținut, resurse umane, resurse financiare și, mai ales, disciplină, a apreciat, în deschiderea evenimentului, doamna Mihaela Toader, secretar de stat MDRAPFE.

Întâlnirea este binevenită pentru că aveți oportunitatea de a schimba idei și exemple de bune practici. Apelul meu este să utilizați la maxim finanțarea care vi se oferă, pentru că există strategiile adecvate și vi se oferă posibilitatea să demonstrați că politicile de coeziune sunt bune, iar dvs le implementați cu responsabilitate și eficiență, prin intermediul celor mai utile și necesare proiecte, a apreciat doamna Cendrine de Buggenoms, reprezentanta CE.

Reuniunea, care a avut loc în 15 noiembrie, a constituit un bun prilej de prezentare a informațiilor relevante cu privire la oportunitățile de finanțare din cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, precum și a proiectelor care vin în sprijinul reformei administrației publice și, implicit, a creșterii capacității administrative a instituțiilor din sistemul judiciar.

Evenimentul se încadrează în seria acțiunilor destinate informării publicului larg pe care AM POCA le organizează anual pentru prezentarea progreselor înregistrate în cadrul POCA 2014-2020 şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile Regulamentelor Parlamentului European şi ale Consiliului Uniunii Europene. Au participat doamna Mihaela Toader, secretar de stat în cadrul MDRAPFE, doamna Cendrine de Buggenoms, Șef Unitate – DG Employment, Social Affairs and Inclusion, doamna Gabriela Bostănescu, şef AM POCA, reprezentanți ai Comisiei Europene, ai administrației publice centrale și locale, membri ai Comitetului de Monitorizare al POCA, precum și reprezentanți ai societății civile și ai partenerilor sociali.

Evenimentele anuale sunt finanțate în cadrul proiectului „Sprijin pentru activitățile de publicitate, informare și comunicare ale AM POCA, cod SIPOCA 38”, finanțat din axa 3 – Asistență tehnică POCA. Una dintre activitățile majore ale acestui proiect vizează organizarea evenimentului major de informare POCA ce are ca scop transmiterea optimă a informațiilor relevante privind acest program operațional, astfel încât să se asigure o utilizare și promovare eficientă a fondurilor alocate.

POCA 2014-2020 se adresează tuturor celor opt regiuni de dezvoltare ale României. Prin acesta se susțin interventii pentru autorități și instituții publice centrale, autorități administrative autonome, ONG-uri, parteneri sociali, instituțiile de învățământ superior acreditate și de cercetare, Academia Română, autorități și instituții publice locale, de la nivelul județelor și municipiilor, autorități și instituții publice locale beneficiare ITI, instituțiile din sistemul judiciar.

Alocarea financiară a programului din Fondul Social European, pentru perioada 2014-2020, este de 553,19 milioane de euro.